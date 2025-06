Vasco sonda a situação do volante Thiago Mendes, ex-São Paulo

Nos últimos dias, o Vasco sondou a situação do volante Thiago Mendes, que está com contrato encerrando no Al-Rayyan, do Qatar. O jogador tem passagem pelo São Paulo.

O volante está há duas temporadas no Al-Rayyan. O vínculo do jogador com o clube do Qatar vai até o dia 30 de junho. Dessa forma, Thiago poderá chegar sem custos aos cofres do Vasco.

Ainda no Brasil, Thiago Mendes vestiu a camisa do São Paulo em 142 partidas. Ele balançou as redes em 11 oportunidades e deu 11 assistências. No Goiás, o volante esteve em campo em 165 jogos, marcando nove gols e dando quatro assistências.

Thiago Mendes pode jogar de primeiro e segundo volante. Por outro lado, na França chegou a jogar de zagueiro.

Desempenho de Thiago Mendes no exterior

Há oito temporadas fora do Brasil, o volante foi revelado pelo Goiás. Primeiramente, Thiago passou pelo Lille, onde marcou quatro gols e deu nove assistências em 72 jogos.

Assim, após se destacar, Thiago Mendes foi contratado pelo Lyon. Ao todo, foram quatro temporadas. Por lá, o volante esteve em campo em 143 partidas. Marcou dois gols e deu 11 assistências.

Entretanto, desde 2023 no Al-Rayyan, Thiago Mendes teve um desempenho abaixo em relação ao anos na França. Pelo Qatar, o volante fez 20 jogos na temporada 2023/2024. Assim, marcou um gol e deu uma assistência.

Além disso, na temporada 2024/2025, Thiago Mendes sofreu uma grave lesão na coxa esquerda em setembro de 2024. Dessa forma, ficou longe dos gramados cerca de quatro a cinco meses. Ao todo somou 11 jogos pelo Al-Rayyan.