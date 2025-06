Luis Enrique critica gramados do Mundial de Clubes após vitória do PSG

Luis Enrique durante a vitória sobre o Seattle por 2 a 0, pela terceira rodada do Grupo B do Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Divulgação)

O PSG garantiu vaga nas oitavas de final do Mundial de Clubes ao vencer o Seattle por 2 a 0, pela terceira rodada do Grupo B. Mesmo com a classificação, o técnico Luis Enrique não saiu satisfeito, mas a reclamação não foi sobre o desempenho da equipe. Após a partida, o treinador criticou duramente as condições dos gramados da competição, tanto dos estádios quanto dos centros de treinamento.

LEIA MAIS: Barcelona planeja retorno ao Camp Nou na Taça Joan Gamper

“Apesar da vitória, preciso dizer que o estado dos gramados nesta competição está muito abaixo do ideal para o futebol! Os campos têm uma qualidade muito inferior aos que usamos na Europa. A bola quica como se fosse um coelho. Jogamos em um campo que antes era sintético e agora é natural, mas precisa ser regado manualmente e seca em dez minutos”, alertou.

Luis Enrique também cobrou a Fifa e comparou a situação à estrutura oferecida por outras grandes ligas esportivas.

“Esse é um problema real, não uma desculpa. Com campos assim, não conseguimos jogar no nível que queremos. A Fifa precisa se responsabilizar, não só pelos estádios, mas também pelos campos de treino. Não dá para imaginar, por exemplo, uma quadra da NBA cheia de buracos. E aqui, jogamos em gramados onde a bola mais parece um coelho do que uma bola. Se a crítica é constante, é porque algo precisa mudar”, afirmou.

O PSG agora se prepara para enfrentar o Inter Miami nas oitavas de final do torneio. O duelo está marcado para o próximo domingo (29), às 13h (de Brasília), valendo uma vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.