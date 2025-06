Lyanco, do Atlético, antecipa retorno às atividades no elenco mineiro

Defensor retorna as atividades uma semana antes do elenco do Galo - (crédito: Foto: redes sociais de Lyanco)

O defensor Lyanco foi o primeiro jogador do Atlético-MG a retornar às atividades no clube. Em imagens publicadas nas redes sociais, ele aparece em uma academia realizando alguns exercícios. A reapresentação oficial do time está marcada para o dia 30 de junho, daqui a uma semana.

A decisão de voltar antes dos demais partiu do próprio atleta, sem nenhum motivo especial. Ele treinou na academia da Cidade do Galo e compartilhou o momento em suas redes sociais. Entre todos os jogadores do elenco, apenas Lyanco esteve presente nas instalações do clube.

CONFIRA: Everson é quem mais jogou pelo Atlético no ano; veja a minutagem dos atletas

Apesar disso, há um combinado entre comissão técnica e elenco: todos devem se apresentar na próxima segunda-feira (30), no CT do Galo. Lyanco, inclusive, ficou fora da partida contra o Internacional, a última antes da pausa para o Mundial de Clubes. O Atlético venceu o jogo na Arena MRV.

Sob o comando do técnico Cuca, o Galo enfrentará uma maratona de jogos pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Assim, alguns jogadores seguem em fase de recuperação, como o lateral Guilherme Arana e o atacante Cuello, que já estavam fora da equipe antes da pausa de junho.

