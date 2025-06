São Paulo x Bahia (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo e Bahia fazem um duelo decisivo nesta quarta-feira (25/6), às 15h, no CT de Cotia, pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida tem fator crucial para a pretensão das duas equipes. O Tricolor Paulista é o 12° colocado, com 18 pontos, quatro a menos que o Vasco que abre o G-8. Já o Esquadrão de Aço está na 15° posição, com 16 pontos somados e ainda sonha também com um lugar no mata-mata.

Onde assistir

A partida terá transmissão da SPFC Play

Como chega o São Paulo

A equipe comandada por Allan Barcellos vem de quatro partidas sem perder e conseguiu somar três pontos importantes em seu último compromisso. Afinal, o São Paulo venceu o Athletico Paranaense por 3 a 2, fora de casa e se aproximou do G-8. Assim, o time paulista mira uma arrancada para conseguir chegar no mata-mata da competição. Para isso, o Tricolor aposta nos jovens Ryan Francisco, Matheus Alves, Henrique Carmo e Maik, que desceram do elenco profissional para reforçar o Sub-20 nesta reta final de Brasileirão.

Como chega o Bahia

Por outro lado, o Esquadrão de Aço vive uma encruzilhada na reta final da primeira fase do Brasileirão Sub-20. Afinal, o Bahia está a seis pontos do Vasco, primeiro time no G-8, mas também está a seis do Internacional, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Além disso, o Tricolor Baiano segue com a oscilação nas últimas rodadas, já que nas quatro partidas anteriores, somou duas vitórias e duas derrotas. Agora, a equipe tenta encontrar o ritmo e conseguir avançar para o mata-mata.

SÃO PAULO X BAHIA

Campeonato Brasileiro Sub-20 – 15ª rodada

Data-Hora: 25/6/2025 (quarta-feira), às 15h (de Brasília)

Local: CT de Cotia, Cotia (SP)

BAHIA: João Pedro; Maik, Isac, Osorio e Hugo; Matheus Ferreira, Enzo Juan e Matheus Alves; Tetê, Ryan Francisco e Henrique Carmo. Técnico: Allan Barcellos

BAHIA: Victor; Lucyan, Dnaiel Costa, Dodô e Daniel Lima; Sidney Duarte, Wendel Passos e Roger Gabriel; David Martins, João Coni e Gustavo Ulguim. Técnico: Rogério Ferreira.

Árbitro: Murilo Tarrega Victor (SP)

Assistentes: Leonardo Augusto Villa (SP) e Diego Morelli de Oliveira (SP)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.