??dolo brasileiro do Mamelodi alerta Fluminense antes de ‘final’

Brasileiro Ricardo Nascimento, ídolo do Sundowns, alerta Fluminense

Ao entrar em campo nesta quarta-feira (25/6) para decidir sua vida no Mundial de Clubes, o Fluminense não terá uma tarefa fácil. É o que alerta o ex-zagueiro Ricardo Nascimento, ídolo do Mamelodi Sundowns (RSA), adversário tricolor na rodada decisiva rumo ao mata-mata do torneio da Fifa.

Ao site oficial da entidade máxima do futebol, o ex-jogador, que é ídolo na África do Sul, afirmou que a vida do Fluzão não será fácil contra os atuais octacampeões sul-africanos, que tem apelido de “The Brazilians” (“Os Brasileiros”, em tradução literal).

“É por causa do Mamelodi que estou dando essa entrevista (risos). Eles jogam um futebol cheio de alegria. Vai ser um jogo complicado porque é decisivo, vai definir a classificação das duas equipes. O Mundial está mostrando que o futebol está muito equilibrado. Vou ficar muito surpreso se o Fluminense ganhar fácil”, alertou em conversa com a Fifa.

‘Time muito técnico’, alerta ex-zagueiro

Nascimento, então, revelou o principal ponto forte do Mamelodi, time que defendeu por 126 partidas. Para ele, a defesa do time é “sólida”, mas a característica é a manutenção da posse de bola. Algo, aliás, que lembra o próprio Fluminense.

“O ponto principal é que é um time muito técnico, que gosta de ficar com a bola. Eles quase sempre têm mais posse que o adversário. A defesa é sólida, mas é o meio-campo que se destaca mais, com o Allende e o Lucas Ribeiro”, afirmou.

Por fim, o ex-zagueiro, que atuou entre 2016 e 2022 no Sundowns, contou como que chegou o convite para atuar na África do Sul. Por lá, ele conquistou a Liga dos Campeões da África, em 2016, tornando-se ídolo do clube. Ele disputou o Mundial de Clubes de 2016, quando o Mamelodi terminou na sexta posição.

“O convite foi feito por um ex-treinador meu. No começo, não queria ir, não. Mas pensei melhor porque eles estavam na final da Liga dos Campeões e com chances de disputar o Intercontinental. Foi a melhor escolha que eu fiz”, encerrou.

Situação do Fluminense

A partida entre Mamelodi Sundowns x Fluminense é nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), no estádio Hard Rock Stadium, na Flórida (EUA). O Flu é o líder do Grupo F, com quatro pontos, enquanto o Mamelodi vem em terceiro, com três. Dessa forma, se o time sul-africano vencer, ultrapassaria o Tricolor na tabela e garantiria vaga às oitavas de final. Ao mesmo tempo, caso isso ocorra e o Dortmund (ALE) derrote o já eliminado Ulsan (COR), o time brasileiro daria adeus à competição ainda na fase de grupos.

