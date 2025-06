Importantes nomes da oposição do Fluminense definem chapa para as eleições deste ano

A reunião de trabalho, realizada no Flexcenter, no Largo do Machado, contou com a participação de 40 tricolores - (crédito: Foto: Reprodução )

Leo Iespa, candidato à presidência do Fluminense, recebeu nesta noite de segunda-feira (23), o apoio e a aliança de André Horta, que agora assume função de candidato a vice-presidente geral do clube. Desde o início do processo que antecede a eleição, essa é a principal movimentação no tabuleiro político do clube. A votação é em novembro deste ano.

A reunião de trabalho, realizada no Flexcenter, no Largo do Machado, contou com a participação de 40 tricolores e teve como objetivo estruturar a coordenação de campanha com a definição de atribuições e funções. Além disso, foi o primeiro encontro para discutir as premissas do pensamento do grupo.

União da oposição

André Horta, filho do eterno presidente Francisco Horta, destacou a importância da aliança e o papel que a oposição precisa desempenhar na campanha eleitoral em defesa do clube. Segundo ele, o momento deve ser de união para que o Fluminense possa avançar e equacionar os graves problemas financeiros.

“Aceitei o desafio de abrir mão da candidatura por pensar exclusivamente no Fluminense. Precisamos resgatar o clube e trazer um novo modelo de governança para torná-lo ainda mais forte”, destacou Horta, que hoje é diretor geral da Santa Casa do Rio de Janeiro.

Debate sobre SAF no Fluminense

De acordo com o empresário Leo Iespa, há enormes desafios para a nova gestão no Fluminense, devido à falta de transparência existente hoje no clube. Além disso, todo o projeto de SAF defendido pela atual gestão está equivocado.

“Primeiro nós nos tornamos SAF com controle do clube e depois vamos discutir a necessidade ou não de um investidor”, afirmou Iespa que vem estudando o caso com um grupo de especialistas no assunto.

A equipe inicial de trabalho da coordenação foi apresentada ontem e novos nomes começam a surgir para fortalecer o grupo. O lançamento oficial da candidatura será no início do segundo semestre.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, In stagram e Facebook.