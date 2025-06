Vargas, ex-Atlético, rescinde com Nacional e fica livre no mercado

Eduardo Vargas, ex-Atlético Mineiro, rescindiu o contrato com o Nacional e está livre no mercado. O dirigente do clube uruguaio confirmou, em entrevista ao programa “El Espectador Deportes”, a rescisão entre as partes nesta terça-feira (24) afirmando que o “negócio deu errado”. O vínculo era até dezembro deste ano.

“Fechamos um acordo para que Eduardo Vargas saia do clube. Foi uma boa aposta, mas um negócio que deu errado”, disse.

Pelo Nacional, o atacante chileno chegou a marcar dois gols em 16 partidas. No entanto, ele perdeu espaço na equipe e ficou de fora das últimas quatro partidas do time.

Dessa forma, jogador e clube optaram pela rescisão e agora o atacante fica livre no mercado. Aliás, a imprensa chilena especula o retorno de Vargas à Universidad de Chile, onde é ídolo – ele tem o escudo do time tatuado no corpo.

Vargas pelo Atlético

Eduardo Vargas atuou por quatro temporadas no Atlético Mineiro. Ele chegou ao Galo em novembro de 2020, a pedido do técnico Jorge Sampaoli. Eles se conheciam pelo treinador ter trabalhado na seleção chilena. Em 2021, o atacante chileno conquistou a tríplice coroa no clube mineiro: Campeonato Mineiro, Campeonato Basileiro e Copa do Brasil.

No entanto, o jogador teve oscilação no desempenho e acabou perdendo espaço aos poucos no clube mineiro. Assim, virou alvo de críticas da torcida pelas atuações e falta de regularidade. Ele deixou o Atlético em janeiro deste ano.

