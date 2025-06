Lyon é rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Francês

A DNCG, órgão que fiscaliza as finanças dos clubes na França, determinou nesta terça-feira (24) o rebaixamento do Lyon para a segunda divisão do Campeonato Francês. A medida foi tomada por causa de irregularidades financeiras e coloca o tradicional clube francês, comandado por John Textor, em uma de suas maiores crises.

Apesar do duro golpe, o Lyon ainda pode recorrer da decisão. O clube tem sete dias para apresentar novas provas e tentar reverter o rebaixamento.

A entidade entendeu que o Lyon não apresentou garantias suficientes de que conseguirá cumprir as exigências econômicas da Ligue 1 na próxima temporada. A situação envolve diretamente a Eagle Football Holdings, grupo de Textor, que enfrenta dificuldades para equilibrar as contas.

Mesmo com boa campanha em campo — a equipe terminou em sexto lugar e garantiu vaga na Liga Europa —, a permanência do Lyon na elite do futebol francês agora depende de uma vitória fora das quatro linhas.

