Grêmio x Internacional pelo sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Grêmio e Internacional medem forças pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, nesta quarta-feira (25), no CT Hélio Dourado, em Alvorada do Sul - (crédito: Foto: Arte / Jogada10)

Grêmio e Internacional irão travar clássico pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, às 15h (de Brasília), no estádio Airton Ferreira da Silva, também conhecido com CT Hélio Dourado, na cidade de Eldorado do Sul. Os dois arquirrivais se encontram em cenário semelhante de luta contra o rebaixamento na reta final do torneio. Afinal, o Tricolor gaúcho está na 16ª colocação, com 14 pontos. O Colorado está na zona de descenso, em 18º lugar, com dois pontos a menos.

Onde assistir

A partida terá a transmissão exclusiva do canal do Grêmio no YouTube, a partir das 15h (de Brasília).

Como chega o Grêmio

O Tricolor gaúcho conseguiu reagir na temporada e soma três vitórias consecutivas, duas delas no Campeonato Gaúcho da categoria e uma no Campeonato Brasileiro sobre o Bahia. De forma geral, a campanha no torneio nacional é decepcionante, já que acumula quatro triunfos, somente dois empates e oito derrotas. Assim, o desempenho irregular faz a equipe a brigar contra o rebaixamento no torneio. Além da rivalidade, um triunfo é essencial para evitar entrar na zona de rebaixamento.

Como chega o Internacional

Os Guris do Celeiro de Ases encontram-se em uma situação mais incômoda. Afinal, não conquista um resultado positivo há três rodadas no Campeonato Brasileiro sub-20, com dois empates e uma derrota. A trajetória do Inter na competição é ainda mais negativa, com três triunfos, três empates e oito derrotas. Uma vitória no clássico também se torna crucial, pois pode dar a possibilidade do Inter sair da zona de descenso.

GRÊMIO X INTERNACIONAL

Campeonato Brasileiro Sub-20 – 15ª rodada

Data-Hora: 25/6/2025 (quarta-feira), às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Airton Ferreira da Silva (CT Hélio Dourado), Eldorado do Sul (RS)

GRÊMIO: João Victor; Nathan Borges, João Lima e Pedro Gabriel; Bernardo Zortea, João Araújo, Riquelme Freitas e Adrielson; Smiley, Gabriel Passos e Jardiel. Técnico: Fabiano Daitx.

INTERNACIONAL: Henrique Menke; Yan Henrique, Gabriel Felipe, Esley, Pablo e Luiz Felipe; Luis Otávio, Lorenzo e Yago; Marlinho e

Crysthyan Lucas. Técnico: Renan Brito.

Árbitro: Lucas Guimaraes Rechatiko (RS)

Assistentes: Fabricio Lima Baseggio (RS) e Conrado Bittencourt Berger (RS)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.