Ronaldo diz que SAF é única solução no Corinthians e diz ter interesse

O Corinthians não vive a melhor fase financeira da sua história. Assim, os boatos sobre a possibilidade do clube se transformar em SAF começam a ecoar nos corredores do Parque São Jorge. Já na visão do ex-jogador do clube, Ronaldo Fenômeno, é a única solução para ajudar o Timão. E ele estaria interessado.

Em entrevista ao podcast “Denilsonshow, o Fenômeno analisou a situação atual do Corinthians, que enfrenta dificuldades financeiras e uma crise política, com o presidente Augusto Melo. Além disso, Ronaldo disse que seria um dos interessados em comprar o clube.

“Infelizmente, não tenho esperança com o modelo atual. É muita bagunça, muita dívida. A única saída que enxergo é a transformação em SAF. Se o Corinthians decidir virar SAF, eu arrumo o dinheiro e embarco. E não vai ser uma surpresa, porque acredito muito enquanto clube, massa social, potencial. Se organizar, o Corinthians é uma máquina”, analisou Ronaldo.

Contudo, o nome de SAF é algo visto como improvável nos próximos anos. Afinal, os conselheiros e associados do clube não entendem que este seja a solução mais viável. Contudo, quanto mais a dívida aumenta, mais o assunto é debatido.

“Quando o Corinthians decidir virar uma SAF e pode ser um modelo híbrido de SAF, em que o investidor passa a ter um controle alternado com a associação. Mas os primeiros anos precisa ser o investidor (no controle). E dependendo do quanto for injetar esse dinheiro, porque a dívida do Corinthians só cresce”, finalizou o Fenômeno.

