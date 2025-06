Fortaleza bate o Atlético e afunda o time mineiro no Z3 do Brasileirão Sub-20

O Fortaleza não deu chances para o azar e, nesta terça-feira (24), em jogo válido pela 15ª rodada do Brasileirão Sub-20, venceu o Atlético por 3 a 0. O placar foi construído ainda no primeiro tempo, com gols de Lucas Emanoel e Tomas Rocco. Depois, o camisa 10 repetiu a dose e marcou o terceiro na etapa final.

No primeiro gol, Lucas Emanoel cabeceou após um lindo cruzamento de Rafael Vaz. O Atlético pareceu abatido logo após o gol, e o Fortaleza aproveitou para ampliar com Tomas Rocco, que finalizou com categoria. No segundo tempo, administrando o confronto, Lucas reapareceu e marcou o terceiro após jogada de Bruninho.

VEJA: Lyanco, do Atlético, antecipa retorno às atividades no elenco mineiro

Desse modo, com o resultado, o Atlético se afundou no Z3 do Brasileirão sub-20 e soma apenas 12 pontos, ocupando a 19ª colocação. Já o Fortaleza, com a vitória, chegou a 24 pontos e entrou no G8. A rodada ainda segue nesta quarta-feira (25). Ou seja, após fazer sua parte, o Leão do Pici precisa secar os adversários para seguir sonhando com a vaga na próxima fase.

Próximos passos de Atlético e Fortaleza

O Galo, portanto, volta a campo na próxima terça-feira, 1º de julho, para enfrentar o Cuiabá. A partida está inicialmente marcada para a Arena MRV. Já o Fortaleza encara o Athletico na quarta-feira, 2 de julho, no CT do Caju. Ambos jogos a partir de 15h (de Brasília).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.