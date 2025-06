Corinthians x Vasco (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Na sequência do Campeonato Brasileiro sub-20, Corinthians e Vasco medem forças, nesta quarta-feira (25), às 15h (de Brasília), no Estádio Alfredo Schürig, no Parque São Jorge, pela 15ª rodada. Assim, as duas equipes vivem momentos distintos, visto que o Cruz-Maltino está no G8, zona de classificação para a próxima fase, enquanto o Timão ainda está distante.

Dessa forma, a equipe paulista soma 17 pontos, na 14ª colocação, a cinco do próprio adversário. Afinal, os Meninos da Colina têm 22, na oitava posição, no momento.

Onde assistir

O confronto desta quarta-feira (25) terá a transmissão do Corinthians TV.

Como chega o Corinthians

Depois da derrota por 3 a 0 para o Bragantino, em pleno Parque São Jorge, a equipe caiu para a 14ª colocação e viu o G8 aumentar a distância. Afinal, o time vivia um bom momento, com vitórias contra Cruzeiro e Flamengo, além de empates contra Santos e Athletico Paranaense. Por outro lado, um novo tropeço como mandante, pode fazer com que o sonho de uma vaga entre os oito melhores fique cada vez mais longe.

Como chega o Vasco

Os Meninos da Colina seguem animados com a campanha de recuperação e por estarem no G8, zona de classificação para as quartas de final. Nesse sentido, eles derrotaram o Fluminense por 1 a 0 na rodada anterior, com gol de Léo Jacó. O jogador, aliás, é uma das esperanças da torcida. Isso porque GB, que atuou em 16 jogos e marcou nove vezes, tem sido acompanhado de perto por Fernando Diniz entre os profissionais.

CORINTHIANS X VASCO

15ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20

Data e horário: quarta-feira, 25/06/2024, às 15h (de Brasília).

>Local: Parque São Jorge, São Paulo (SP)

Corinthians: Cadu; Gabriel Caipira, Fernando, Lorenzo e Vini Gomes; Caraguá, Bahia e Dieguinho; Luiz Fernando, Kayke Dallaqua e Nicollas. Técnico: Orlando Ribeiro

Vasco: Marcão; Paulinho, Wallace, Wanison e Avellar; Ramon Rique, Euder e Igor Toledo (Lócio); Bruno Lopes, Juninho e Léo Jacó. Técnico: Matheus Curopos

Árbitro: Gabriel Henrique Meira Bispo (SP)

Auxiliares: Bruno Silva de Jesus (SP) e Gabriel Rodrigues Santos (SP)

