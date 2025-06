Jornalista cita evoluções no futebol feminino: ???Internet ampliou o alcance’

O jornalista Rafael Alves participou do programa “Terrabolistas”, do portal “Terra”, na última segunda-feira (23), e abordou algumas evoluções no futebol feminino. Assim, o criador do projeto “Planeta Futebol Feminino” frisa que a modalidade teve um acréscimo de engajamento e alcance, especialmente há seis anos.

“Tem muitas mudanças sim, hoje praticamente você tem acesso ao futebol de mulheres. Você pode assistir na TV, no streaming. É óbvio, acho que dá para fazermos um recorte, sobretudo de 2019 para cá, que é quando teve uma massificação do interesse das pessoas na verdade sobre o futebol feminino, de mídia e tudo mais também”, explicou o comunicador.

“Eu costumo falar que crescemos mais do que eu esperava, mas menos do que precisa. Então, dá para falar de muita coisa que evoluiu sim, mas ainda ficamos com alguns problemas. Sobretudo das equipes de divisões menores, times dentro da própria Série A vemos, um exemplo é o Sport que passou por uma situação complicada. É um processo longo, mas no que diz respeito a interesse, engajamento, isso aumentou bastante”, complementou Rafael.

Internet foi um trampolim para o futebol feminino

Posteriormente, o jornalista acredita que a difusão da internet foi que permitiu toda a modificação no panorama. Seja com a popularização de transmissões esportivas alternativas ou até mesmo com projetos autorais.

“Acho que a internet é a grande propulsora disso. Os canais independentes sobretudo da internet, não falo só do ‘PFF’, posso citar outros, porém certamente ajudaram a essa galera a reconhecer o futebol que vemos hoje, as oportunidades que vemos hoje. O fato de ser transmitido em grandes canais, grandes jogos. Então, dá para dizer que mudou muita coisa sim, porém o caminho ainda é longo”, finalizou o profissional de comunicação.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.