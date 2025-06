Bayern poupa, perde para o Benfica e enfrentará o Flamengo nas oitavas do Mundial

Em confronto direto pela liderança do Grupo C do Mundial de Clubes, o Bayern de Munique (ALE) poupou titulares e saiu derrotado por 1 a 0 pelo Benfica (POR), nesta terça-feira (24/6), no Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA), no encerramento da chave. Assim, por terminar em segundo do grupo, será o adversário do Flamengo nas oitavas de final. A equipe portuguesa – líder da chave – agora aguarda o adversário das oitavas, que será Chelsea (ING) ou Espérance (TUN) – os times duelam ainda nesta terça.

Primeiro tempo

Com o Bayern indo para o jogo com um time alternativo, o Benfica começou muito melhor. Não à toa, Di María arriscou de longe e obrigou Neuer a fazer grande defesa logo nos primeiros minutos. E, aos 13′, Schjelderup abriu o placar. O próprio Di María cruzou rasteiro da direita e o norueguês de 19 anos chutou de primeira para fazer 1 a 0.

O Bayern detinha maior posse de bola, mas terminou o primeiro tempo sem nenhum chute a gol. Foram quatro tentativas – todas para fora. O Benfica, por sua vez, podia ter feito 2 a 0, mas Pavlidis, na cara do gol, preferiu tentar cavar um pênalti a finalizar. O árbitro François Letexier (FRA) não caiu na má atuação do grego.

LEIA MAIS: Coluna do Felipe David: Copa de clubes da Fifa ameaça atual ordem do futebol mundial

Segundo tempo

Após um péssimo primeiro tempo, o técnico Vincent Kompany, então, optou por mexida tripla, trazendo titulares a campo. Exemplos de Olise, Kimmich e Harry Kane. As mudanças surtiram certo efeito, com o Bayern, dessa forma, crescendo no jogo. Aos 15′, Kimmich chegou a balançar as redes do adversário em chute de canhota de fora da área. No entanto, Kane, impedido, atrapalhou o goleiro Trubin, com o auxiliar Mehdi Rahmouni (FRA) anulando o tento com correção.

Aos 29′, a bola ficou limpa para Pavlovic chutar quase da pequena área. Tubrin, no entanto, fez uma grande defesa para evitar o empate. O ucraniano, aliás, se transformou no herói benfiquista. Afinal, já aos 41′, ele parou Sané em chance cara a cara. Após muita pressão, o Benfica conseguiu segurar o resultado e, consequentemente, a liderança do Grupo C.

Próximos passos de Bayern e Benfica

Agora, o Bayern terá a missão de enfrentar o Flamengo nas oitavas de final. O jogo, afinal, será no domingo (29/6), às 17h (de Brasília), no Estádio Hard Rock, em Miami. Como os times estão do lado direito da chave, quem passar pega o vencedor do duelo entre PSG (FRA) e Inter Miami (EUA), que também jogam no domingo, mas às 13h.

O Benfica, por sua vez, fica do lado esquerdo da chave e ainda não sabe quem enfrentará, apesar de já saber que jogará no sábado (28/6), no próprio Bank of América, em Charlotte. O que também se sabe é que será Chelsea ou Espérance, que duelam ainda nesta terça, às 22h, para decidir quem fica em segundo no Grupo D. O adversário nas quartas sairá de Botafogo x Palmeiras.

BENFICA 1 x 0 BAYERN DE MUNIQUE

Mundial de Clubes 2025 – Grupo C – 3ª rodada

Data e horário: 24/06/2025 (terça-feira), às 16h (de Brasília)

Local: Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA)

Gols: Schjelderup, 13’/1ºT (1-0)

BENFICA: Trubin; Aursnes, António Silva, Otamendi e Dahl; Barreiro, Renato Sanches (Bajrami, 33’/2ºT), Di María (Rego, 41’/2ºT), Prestianni (Kökçü, 9’/2ºT) e Schjelderup (Akturkoglu, 10’/2ºT); Pavlidis (Gouveia, 42’/2ºT). Técnico: Bruno Lage.

BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Boey (Laimer, 17’/2ºT), Upamecano (Tah, 13’/2ºT), Stanisic e Guerreiro; Palhinha (Kimmich, intervalo), Pavlovic, Bischof (Olise, intervalo), Müller e Sané; Gnabry (Harry Kane, intervalo). Técnico: Vicent Kompany.

Árbitro: François Letexier (FRA)

Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)

VAR: Jerome Brisard (FRA)

Cartões Amarelos: Renato Sanches, Otamendi, Gouveia (BEN)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.