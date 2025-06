Flamengo vence o Santos por 2 a 1, pelo Brasileirão Sub-20, e sobe na tabela

Jogadores do Flamengo comemoram um dos gols de Felipe Teresa diante do Santos - (crédito: Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Na tarde desta terça-feira (24/6), na Gávea, o Flamengo enfrentou o Santos pela 15ª rodada do Brasileirão Sub-20 e mandou muito bem. Venceu o Peixe por 2 a 1, com destaque para Felipe Teresa, autor dos dois gols da equipe carioca. O Santos descontou com gol contra de Da Mata.

Com o resultado, o Flamengo chega aos 26 pontos e se consolida na zona de classificação para as quartas de final, o chamado Top 8. Já o Santos permanece com 18 pontos, se distancia do G8 e vê a classificação para a próxima fase cada vez mais complicada.

A partida teria a transmissão da FlaTV. Mas ela cancelou a sua programação. Apesar do domínio do Flamengo durante o jogo, os gols só saíram na etapa final, aos 12 e 18 minutos com o atacante Felipe Teresa. O Santos ainda conseguiu diminuir, mas não foi suficiente para evitar a derrota, descontando apenas no fim.

Vale destacar que o Rubro-Negro foi comandado pelo técnico interino Leonardo Ramos. Afinal, o então treinador português Nuno Campos pediu demissão para acertar com os profissionais do ZTE, da Hungria.

Na próxima rodada, o Santos visita o América-MG no dia 1º de julho. O Flamengo também jogará fora de casa, enfrentando o Bragantino, mas apenas no dia 2 de julho.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.