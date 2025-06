Milan mira Christensen para reforçar defesa na próxima temporada

O Milan está de olho em Andreas Christensen para reforçar sua defesa na próxima temporada. De acordo com o jornal ‘Corriere dello Sport’, o zagueiro do z entrou na lista de possíveis contratações do clube italiano, que busca um nome experiente para atuar ao lado de jovens promessas.

A prioridade do Milan é o garoto Giovanni Leoni, de 18 anos, revelação do Parma. Mas a ideia é trazer também um defensor mais pronto, que chegue para jogar. Christensen se encaixa nesse perfil e, além disso, vive uma situação favorável no mercado: tem contrato com o Barça até 2026, mas pode ser negociado por um valor acessível.

O dinamarquês perdeu espaço na última temporada por causa de problemas físicos e, hoje, está atrás de nomes como Iñigo Martínez, Cubarsí, Eric Garcia e até Ronald Araújo nas preferências da comissão técnica. Deco, diretor esportivo do clube catalão, já deixou claro que um dos zagueiros precisa sair por conta do excesso de opções no setor.

Contratado de graça em 2022, após deixar o Chelsea, Christensen pode render lucro total ao Barcelona em uma eventual venda. Além disso, sua saída abriria espaço na folha salarial para a chegada de reforços.

O zagueiro ainda não se manifestou sobre o assunto. Ele se reapresenta no dia 13 de julho para o início da pré-temporada, mas a tendência é que tenha um novo destino antes disso.

