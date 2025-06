Nuno Campos acerta com clube da Hungria quatro dias após deixar o sub-20 do Flamengo

Nuno Campos ficou menos de três meses no comando do sub-20 - (crédito: Divulgação / CRF)

Contratado como técnico do time sub-20 em março, Nuno Campos pediu demissão do Flamengo alegando problemas pessoais. Contudo, nesta terça-feira (24), ele foi anunciado oficialmente como novo treinador do Zte, da Hungria, somente quatro dias depois de pedir dispensa da equipe carioca.

Nuno Campos deixou o Rubro-Negro menos de três meses depois da sua contratado. Assim, junto dele, sai o seu auxiliar, Gonçalo Cruz, que também acertou com o clube húngaro.

Neste período, comandou o sub-20 em nove jogos, com cinco vitórias, um empate e três derrotas. Anteriormente, ele estava no Toluca, do México, como auxiliar técnico do futebol profissional.

Para contratar Nuno, o Flamengo demitiu Cleber Santos, que estava no clube desde outubro do ano passado. Aliás, em fevereiro deste ano, conquistou o título da Libertadores Sub-20.

Nuno trabalhou com José Boto, diretor de futebol rubro-negro, no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. A contratação do português fazia parte da reformulação planejada pelo dirigente para a categoria de base do clube.

