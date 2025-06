Fluminense x Cuiabá, pelo Brasileirão Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Às 13h45 desta quarta-feira (25), Fluminense e Cuiabá se enfrentam pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida será no estádio Marcelo Viera, no Centro de Treinamento de Xerém.

Onde assistir

A partida será exibida pela Flu TV, canal oficial do Fluminense, no Youtube.

Como chega o Fluminense

O Fluminense é o atual 13° colocado, com 17 pontos. O time perdeu um clássico carioca por 1 a 0 para o Vasco na última rodada. No entanto, ainda busca, nos quatro jogos que restam, uma vaga entre os oito primeiros, que disputarão a fase eliminatória.

Como chega o Cuiabá

Por outro lado, a equipe mato-grossense vem embalada pela vitória na última rodada. O Dourado fez 3 a 0 no Botafogo e chegou a 14 pontos, ficando na 17ª posição da tabela. Embora esteja mais próximo da zona de rebaixamento do que do G8, ainda há chance de classificação para a fase eliminatória.

FLUMINENSE X CUIABÁ

Brasileirão Sub-20 – 15ª rodada

Local: Estádio Marcelo Viera, Xerém (RJ)

Data e horário: quarta-feira, 25/06/2025 às 13h45

FLUMINENSE: Gustavo Felix; Júlio Fidelis, Gorgulho, Gustavo Cintra e Miguel Sampaio; Dohmann, Fabinho e Matheus Pedro; Wesley Natã, Kelwin e Keven Samuel. Técnico: Felipe Canavan.

CUIABÁ: Melo; Hernandes, João Victor, Wendel e Marcelo; Dudu, Índio e David; Wildney, Alessandro e Dyego. Técnico: Ricardo Resende.

Árbitro: Jordis Nascimento de Souza (RJ).

Assistente 1: Danilo Oliveira da Silva (RJ).

Assistente 2: Lucas Castro dos Santos (RJ).

