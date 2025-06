Flamengo venceu o Bayern no único confronto da história entre os times

Jogadores do Flamengo comemoram um dos gols no triunfo dobre o Bayern, em 1994 - (crédito: Foto: Reprodução do Youtube/TV Globo)

O Flamengo já sabe qual o seu adversário nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Será o Bayern de Munique. Nesta terça-feira, 24/6, o time alemão perdeu para o Benfica por 1 a 0. Assim, terminou em segundo lugar no Grupo C. Com isso, enfrentará o Rubro-Negro, o primeiro do Grupo D.

Flamengo e Bayern de Munique já se enfrentaram uma vez na história, em julho de 1994. E deu o Fla. Foi no torneio Shah Alam Mitsubishi Invitation, ou mais popularmente, Torneio de Kuala Lumpur, na Malásia. A competição marcou a inauguração do Estádio Shah Alam, em Selangor (cidade da Grande Kuala Lumpur, a capital da Malaia). E contou com seis equipes, divididas em dois grupos triangulares.

Para chegar na decisão, o Flamengo, então comandado por Carlinhos, estreou empatando por 0 a 0 com a seleção da Austrália. Mas, em seguida, venceu o Leeds United, da Inglaterra, por 2 a 1, com gols de Rodrigo Mendes e de Magno, garantindo a vaga na decisão. No outro grupo, o Bayern de Munique derrotou o Dundee United, da Escócia, por 2 a 0, e o time da casa, o Selangor, por 4 a 0. Assim, também avançou para a finalíssima.

A final: Fla 3 x 1 Bayern

A decisão foi no dia 23 de julho de 1994. Mas começou de forma dramática para o Flamengo. Afinal, logo aos 17 minutos, o goleiro Adriano, ao tentar evitar um gol do francês Jean-Pierre Papin (Bola de Ouro da France Football em 1991), cometeu pênalti e foi expulso. Com isso, o técnico Carlinhos precisou sacar o meia-atacante Rodrigo Mendes para colocar o reserva Fábio Noronha no gol. Papin cobrou e abriu o placar para o Bayern.

Porém, o Flamengo reagiu. Ainda no primeiro tempo, o zagueiro Rogério empatou cobrando falta de forma magistral. Na segunda etapa, mesmo com um jogador a menos, o Fla sem impôs. O apoiador Marquinhos virou o jogo aos 30 minutos em ótima jogada individual pela direita e chutando cruzado. Enfim, aos 45, quando o Bayern pressionava em busca do empate, o craque Sávio marcou o terceiro gol. O astro recebeu lançamento pela esquerda, entrou livre na área e bateu na saída do goleiro Gospodarek. Assim, selou a vitória por 3 a 1 e o título.

FLAMENGO 3 x 1 BAYERN -ALE

Torneio de Kuala Lampur

Data: Sábado, 23 de julho de 1994

Local: Estádio Shah Alam, Selangor (Malásia)

Público: 65.500 espectadores.

Gols: Jean-Pierre Papin 18′ (pênalti – Adriano x Jean-Pierre Papin), Rogério 30′, Marquinhos 75′ e Sávio 90′.

FLAMENGO: Adriano; Henrique, Gélson Baresi, Rogério e Marcos Adriano; Fabinho, Hugo, Marquinhos e Rodrigo Mendes (Fábio Noronha); Charles Baiano e Sávio. Técnico: Carlinhos.

BAYERN: Gospodarek, Marco Grimm, Dietmar Hamann e Markus Babbel; Michael Sternkopf, Marcel Witeczek (Christian Ziege), Markus Schupp, Christian Nerlinger (Oliver Kreuzer) e Alexander Zickler; Mehmet Scholl e Jean-Pierre Papin. Técnico: Giovanni Trapattoni.

Árbitro: Mohammad Nazri Abdullah (Malásia)

Cartão Vermelho: Adriano (FLA, 17’/2ºT)

(*) Com a colaboração de Roberto Assaf

