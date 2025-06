Newcastle tenta contratar destaque do Nottingham Forest, mas recebe negativa

Anthony Elanga chamou a atenção do Newcastle após uma temporada de destaque no Nottingham Forest, tanto pelo desempenho individual quanto pela campanha da equipe. De acordo com o ‘New York Times’, o clube fez uma proposta de cerca de 53 milhões de euros (R$ 340 milhões) para contratar o atacante nesta janela de transferências.

O Nottingham Forest, no entanto, recusou a oferta. Isto porque o clube não pretende negociar o sueco agora, especialmente com outro clube da Premier League.

Ainda segundo a publicação, o Newcastle estuda se vai aumentar a proposta ou buscar outras opções no mercado. Os nomes em análise são Antoine Semenyo, do Bournemouth, e Mohammed Kudus, do West Ham.

Formado no Manchester United, Elanga foi contratado pelo Forest em 2023 por cerca de 17,5 milhões de euros. Na temporada 2024/25, ele marcou 6 gols e deu 12 assistências em 43 jogos, contribuindo para a classificação do time à próxima edição da Liga Conferência.

