Messi presenteia ex-craque brasileiro após empate entre Inter Miami e Palmeiras

Um episódio após o empate entre Inter Miami e Palmeiras, pela última rodada do Grupo A do Mundial de Clubes, ganhou repercussão nas redes sociais, na última segunda-feira (23). Afinal, Messi teve um encontro com o ex-meio-campista Djalminha, que teve passagem marcante pelo Alviverde, e o presenteou com uma camisa da equipe norte-americana. A cena chamou a atenção pela impressão de uma intimidade antiga entre os dois ao apertarem as mãos.

Em entrevista ao portal espanhol “Marca”, Djalminha explicou sua relação com o craque argentino.

“Sim, sim, Lionel me presenteou com sua camisa. Nós já nos conhecíamos e eu sempre começo a voltar um ano, porque eu sempre o elogio muito. Ele nunca jogou para trás, sempre para frente, e hoje ele fez exatamente isso. Ele é um jogador fenomenal, eu o adoro”, esclareceu o ídolo do Palmeiras.

Messi e Inter Miami ficaram perto de surpreender o Palmeiras

Messi e Inter Miami ficaram próximos de assumir a primeira colocação do Grupo A do Mundial de Clubes. Afinal, a equipe norte-americana chegou a abrir uma vantagem de dois gols. Com o virtual triunfo na outra partida do grupo, o cenário era preocupante para o Palmeiras. Isso porque o Porto chegou a depender de marcar apenas um gol e subir para a segunda colocação. No entanto, o Al Ahly, do Egito, cresceu na partida e o Alviverde demonstrou poder de reação, alcançou o empate e manteve a primeira colocação. Assim, os dois oponentes se classificaram para as oitavas de final.

Deste modo, o Alviverde enfrentará o Botafogo no próximo sábado (28), às 13h, no Lincoln Financial Field, na Califórnia. Com relação ao Inter Miami, o seu oponente seguinte será o PSG, no próximo domingo (29), no mesmo horário, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, na Geórgia.

