Boca Juniors empata com Auckland City e dá adeus ao Mundial de Clubes

O Boca Juniors se despediu do Mundial de Clubes com um empate frustrante por 1 a 1 contra o Auckland City nesta terça-feira (24), pela terceira rodada do Grupo C. O gol do time argentino foi um contra, marcado por Garrow ainda no primeiro tempo, mas os neozelandeses conseguiram empatar com Gray, na segunda etapa.

Para seguir na competição, o Boca precisava vencer e torcer por uma derrota do Bayern para o Benfica. E também superar uma diferença de saldo de seis gols.

Além disso, o jogo também teve uma longa pausa de cerca de 50 minutos por causa da previsão de mau tempo, e só foi retomado após o Benfica garantir sua vaga no grupo, vencendo o Bayern por 1 a 0, gol de Schjelderup.

Dessa maneira, o Grupo C teve Benfica (1º) e Bayern de Munique (2º) classificados para as oitavas de final.

O jogo

O Boca Juniors entrou em campo precisando de uma goleada para continuar no Mundial de Clubes. Assim, o time tentou ditar o ritmo da partida, mas encontrou muita dificuldade para marcar. O Auckland City fechou bem os espaços, bloqueou várias finalizações e cortou muitos cruzamentos. Porém, a sorte apareceu aos 25 minutos. Em um escanteio, Di Lollo cabeceou na trave e a bola bateu nas costas do goleiro Garrow, entrando para o primeiro gol do Boca.

No começo do segundo tempo, o Auckland City surpreendeu e conseguiu o empate com Gray, que subiu firme em mais um escanteio e marcou o primeiro gol do time neozelandês na competição. Pouco depois, a chuva forte paralisou o jogo por quase uma hora. Por fim, quando a partida voltou, o Boca já estava fora da disputa e o placar de 1 a 1 prevaleceu.

AUCKLAND 1X1 BOCA JUNIORS

Mundial de Clubes – Grupo C – 3ª rodada

Data e Horário: 24/6/2025, 16h (de Brasília)

Local: Geodis Stadium, Nashville (EUA)

AUCKLAND: Garrow; Largos (Joe Lee, aos 37’/2ºT), Boxall, Den Heijer, Mitchell e Murati (Connolly, aos 12’/2ºT); Yoo (Ellis, aos 12’/2ºT), Garriga (Vale, aos 12’/2ºT), Ilich e Manickum (Zeb, aos 22’/2ºT); Bevan. Técnico: Ivan Vicelich.

>BOCA JUNIORS: Marchesin; Advincula, Battaglia, Pellegrino e Blanco; Belmonte e Zenon; Zeballos (Zenón, aos 25’/1ºT), Palacios e Velasco (Braida, aos 12’/2ºT); Cavani (Milton Giménez, aos 12’/2ºT). Técnico: Miguel Russo.

Gols: Garrow, aos 25’/1ºT (0-1); Gray, aos 7’/2ºT (1-1)

Árbitro: Glenn Nyberg (SUE)

Auxiliares: Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist (SUE)

VAR: Não divulgado

