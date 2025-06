Cruzeiro busca um zagueiro e dois extremos para reforçar o elenco

Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, revelou quais as posições o técnico Leonardo Jardim pediu contratações - (crédito: Foto: Lucas Bubols)

Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, revelou quais as posições o técnico Leonardo Jardim pediu contratações. A ideia é fazer contratações pontuais na janela de transferências do meio do ano.

“O Leonardo Jardim está querendo mais um zagueiro e mais dois extremos, mas serão contratações pontuais. Nós temos um plantel excelente, estamos com um grupo muito bom”, disse Pedro Lourenço em entrevista à Tribuna de Minas, em Juiz de Fora.

O Cruzeiro é vice-líder do Brasileirão com 24 pontos, mesma pontuação do primeiro colocado Flamengo. Com a parada do futebol por causa da Copa do Mundo de Clubes, o time está de férias e se reapresenta no fim desta semana visando a Vitória Cup.

A disputa no Espírito Santos é uma preparação para o retorno dos jogos em meados de julho. Além do Brasileiro, o time tem jogos da Copa do Brasil ainda em julho.

Cruzeiro terá maratona depois das férias

O fim das férias do elenco do Cruzeiro neste meio da temporada ocorrerá na próxima sexta-feira (27). Após duas semanas de pausa para descanso, o grupo se reapresentará para dar sequência ao calendário de 2025, que sofreu pausa em razão do Mundial de Clubes da Fifa.

E os comandados de Leonardo Jardim, aliás, terão uma sequência intensa em julho. Afinal, serão oito compromissos em um período de 27 dias. Uma média, portanto, de um jogo a cada três dias.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.