Botafogo x Athletico-PR (Brasileiro Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

O Botafogo recebe o Athletico-PR, nesta quarta-feira (25), às 15h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela rodada 15 desta edição do Campeonato Brasileiro Sub-20.

Como chega o Botafogo

O Glorioso está bem no meio da tabela, com 19 pontos, na décima colocação. Assim, o time carioca precisa tirar uma diferença de quatro pontos para chegar ao G8, zona que permite o acesso às oitavas de final da competição. A equipe tem três vitórias e duas derrotas nos últimos compromissos.

Uma possível escalação dos comandados do técnico Rodrigo Bellão tem: Lucca, Huguinho, Branco, Justino e Fortunato; Simeone, Matheusinho e Valim; Yarlen, Januário e Lobato.

Como chega o Paranaense

O Furacão é o sétimo lugar do Campeonato Brasileiro Sub-20, com 23 pontos. A equipe, porém, soma apenas uma vitória nos últimos cinco embates.

Uma possível escalação dos visitantes, comandados por João Correia, tem: Soares, Vitinho, Marcos André, Fábio Lucas e Claudinho; Riquelme, Back e Chiqueti; Lima, Kauê Vinícius e Suassuna.

Onde assistir

Rede Furacão (YouTube).

Arbitragem

Thiago Da Silva Ludugerio (RJ) apita a peleja. Ele terá o suporte de Marcelo Araújo Ossimo e Júlio Cesar Souza Gaudêncio. O trio, aliás, é do Rio de Janeiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.