Ex-lateral do Fluminense, Ulisses morre aos 39 anos

O ex-jogador Ulisses, revelado pelo Fluminense no início dos anos 2000, foi encontrado morto nesta terça-feira (24), aos 39 anos, no Rio de Janeiro. A causa da morte não houve divulgação. Ele chegou a ser titular da lateral-esquerda, disputando posição com Marcelo, que posteriormente se tornaria ídolo do Real Madrid e da Seleção Brasileira.

O jogador na época ganhou destaque nas categorias de base do clube das Laranjeiras. Na época em que atuava no sub-17 e sub-20, Ulisses dividiu os gramados com outros nomes conhecidos do futebol nacional como Arouca, Toró, Radamés e Fernando.

Antes de encerrar a carreira, ainda teve uma rápida passagem pelo Vasco. No entanto, não conseguiu se firmar no futebol profissional.

Em 2023, o portal “Uol” contou a história de Ulisses, que na época lutava contra a dependência química. Para tentar dessa situação, ele tentava ganhar a vida trabalhando em uma escolinha de futebol em São Gonçalo.

