Marta, sobre a Copa do Mundo no Brasil: ‘Marco na história do futebol feminino’

Marta projeta Copa do Mundo Feminina no Brasil - (crédito: Foto : Lívia Villas Boas / CBF)

De volta à Seleção Brasileira, no mês passado, Marta já está ansiosa pela Copa do Mundo, que será no Brasil daqui a exatamente dois anos. A lenda do futebol feminino afirmou, nesta terça-feira (24), que sediar o evento em solo nacional “representa um sonho” para as jogadoras brasileiras.

“A Copa do Mundo de 2027 da Fifa no Brasil representa um sonho. É a primeira Copa do Mundo feminina da categoria adulta na América do Sul, e a gente está super orgulhosa de poder sediar um evento tão grande como esse”, disse a atacante”, disse antes de complementar.

“Vamos trabalhar duro para que tudo seja perfeito, e esse evento seja um marco na história do futebol feminino, destacou.

Marta voltou à Seleção no fim de maio ao participar do amistoso com o Japão na Neo Química Arena, em São Paulo. A jogadora estava afastada da equipe havia nove meses em razão de problemas físicos. E não escondeu a alegria pelo retorno.

“Hoje a gente vê uma geração muito forte. A gente vê que as pessoas que hoje estão no comando entendem que é importante seguir evoluindo, seguir dando oportunidade a todos e, principalmente, após essa Copa”, disse.

A mensagem, aliás, foi durante a concentração da seleção feminina em Grenoble. Na proxima sexta-feira, às 16h10 (horário de Brasília), o Brasil duela com a França no Estádio dos Alpes. O duelo será uma reedição do duelo das quartas de final de Paris-2024.

Depois, as atletas se reapresentarão na Granja Comary em 3 de julho, dando início aos treinamentos para a Copa América. A delegação, aliás, chega no Equador para a competição no dia 11, dois dias antes da estreia contra a Venezuela.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.