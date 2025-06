River Plate investe pesado para contratar artilheiro do Racing

Oito milhões de euros, quantia equivalente a R$ 51 milhões na atual cotação. Esse é o valor que o River Plate está disposto a pagar pela contratação do centroavante Adrián Martínez, figura importante no sistema ofensivo do Racing.

De acordo com informações do portal argentino TyC Sports, não existe qualquer disposição do clube de Avellaneda em abrir conversas com o River. Seja pela relevância do atleta de 32 anos no plantel de Gustavo Costas como pelo histórico caráter de rivalidade entre as entidades.

Desse modo, a única chance riverista de concretizar seu objetivo seria convencer o avante de 32 anos e executar a cláusula rescisória, cotada em oito milhões de euros.

Há menos de uma semana, o Racing parecia ter conseguido se blindar do assédio do River Plate ao negociar uma melhoria contratual junto a Martínez. Porém, com a persistência do Millonario nas conversas, o atacante parecia ter repensado o cenário e estaria mais propenso a reforçar o clube de Buenos Aires. Algo que já incitou, aliás, a ira dos racinguistas com faixas penduradas no entorno do Cilindro de Avellaneda com dizeres da seguinte ordem:

“Jogadores e diretoria, nem tudo é $$. Lutem pela glória.”

Trajetória

Cria da base do modesto Defensores Unidos, Maravilla Martínez rodou por clubes em seu país (Atlanta e Instituto) além do futebol paraguaio (Cerro Porteño, Libertad e Sol de América) e também brasileiro, tendo breve passagem pelo Coritiba. Com essa bagagem, ele chegou a Academia em 2024 e apresentou um rápido caráter de adaptação. Não por acaso, ao longo de 70 jogos, são 44 tentos, 11 assistências e as conquistas da Sul-Americana, no ano passado, e da Recopa, no início de 2025.

