Lage está de olho no desempenho dos brasileiros no Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Divulgação/Benfica )

Ex-treinador do Botafogo, Bruno Lage, agora, comanda o Benfica, time que colocou nas oitavas de final do Super Mundial de Clubes da Fifa como primeiro colocado do Grupo C. Nesta terça-feira, após o triunfo dos Encarnados sobre o Bayern de Munique por 1 a 0, em Charlotte (EUA), o técnico recordou o seu período no Brasil. No país, ele comandou o Mais Tradicional, de julho a outubro de 2023.

“O Botafogo está fazendo uma grande campanha. Tenho aquela experiência que tive com dois meses e meio do Botafogo, foi uma experiência muito boa. Quando fui apresentado no Botafogo, disse que treinei o Glorioso de Portugal e ia treinar o Glorioso do Brasil. Agora digo que treinei o Glorioso do Brasil e voltei a treinar o Glorioso de Portugal”, afirmou Lage, em entrevista à TV Globo.

Lage também disse, aliás, que é um grande fã do volante Marlon Freitas, capitão do Botafogo desde o ano passado.

“Vocês recordam quando eu falava muito do jogador do Marlon. Há pouco até vi um episódio que o nosso jogador português (Vitinha, do Paris Saint-Germain) não conhecia o Marlon. O Marlon é um grande jogador”, colocou o treinador português.

Por fim, o técnico lusitano destacou a participação dos clubes do Brasil no Mundial dos Estados Unidos.

“Os brasileiros estão aproveitando muito bem a oportunidade de se mostrar ao mundo. E nós tivemos essa felicidade. Agora vamos ter outro tipo de adversários, que não são as equipes brasileiras, mas estão muito bem tecnicamente”, completou o ex-treinador do Fogão.

