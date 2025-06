Filipe Luís faz rodízio, mas mantém Arrascaeta no time titular

Garantido nas oitavas de final como cabeça de chave, o Flamengo terá mudanças para enfrentar o Los Angeles FC. O técnico Filipe Luís poupou jogadores pendurados e desgastados, e optou por uma escalação com nomes mais experientes. Contudo, a boa notícia é que o meia Arrascaeta foi escalado.

Filipe Luís poupou os pendurados Pulgar, Gerson, Bruno Henrique e Plata, além de jogadores desgastados como Léo Pereira, Ayrton Lucas e Jorginho. Dessa forma, o Rubro-Negro terá o retorno de Léo Ortiz ao time titular, assim como Alex Sandro. Outras novidades são Evertton Araújo, Allan e Everton.

Já o meia Arrascaeta, que preocupou após postar fogo com gelo no joelho após a vitória na estreia, jogou apenas o primeiro tempo contra o Chelsea, da Inglaterra. O jogador deixou a torcida apreensiva nos últimos dias, contudo, está em condições e jogará diante do Los Angeles. Por fim, Varela será titular pela segunda vez no Mundial de Clubes após ficar no banco diante dos ingleses.

O Flamengo vai a campo escalado com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Danilo e Alex Sandro; Evertton Araújo, Allan e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton e Pedro.

O Flamengo enfrenta o Los Angeles, dos Estados Unidos, nesta terça-feira (24), às 22h (de Brasília), em Orlando, na Flórida, pela 3ª rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. O Rubro-Negro é o líder do Grupo D e já está classificado para as oitavas de final como cabeça de chave. O adversário na próxima fase será o Bayern de Munique, da Alemanha.

