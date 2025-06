Renato defende Everaldo, cita lições do Mundial e pede foco

Líder do Grupo F, o Fluminense está perto de assegurar a classificação às oitavas de final do Mundial de Clubes como cabeça de chave. Contudo, precisa vencer o Mamelodi Sundowns, nesta quarta-feira (25), às 16h (de Brasília), em Miami. Em entrevista coletiva nesta terça (24), o técnico Renato Gaúcho reforçou o compromisso com a vitória para evitar perder a liderança para o Borussia Dortmund, da Alemanha.

“Mais um compromisso difícil. É um jogo importante. Sabemos das dificuldades que vamos encontrar, nosso adversário também está brigando por uma das vagas. Estudamos bastante eles, apesar do pouco tempo. Procuramos trabalhar a nossa parte tática para eliminar o ponto forte do adversário. Temos a nossa maneira de jogar e, em cima disso, vamos buscar nosso objetivo, que é a classificação”, disse.

O Fluminense joga pelo empate para garantir a vaga nas oitavas. Contudo, neste cenário pode perder a liderança para o Borussia Dortmund, que enfrenta o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul. Aliás, o Tricolor corre risco de perder o primeiro lugar mesmo com vitória, caso o time alemão tire a diferença de um gol de saldo. Em meio a isso, o Mamelodi Sundowns, que está em terceiro, também tem chances.

“Da mesma forma que o adversário vai querer, o Fluminense também quer. Temos essa pequena vantagem de jogar pelo empate. Vamos esquecer e ir em busca do gol para que a gente não sofra tanto (…) A estratégia está pronta, o time está pronto. Da mesma forma que eles gostam da bola, nós gostamos. O time que tiver mais a posse de bola, pode ter certeza, vai se desgastar menos. É uma vantagem que se tem na partida, e temos que ter inteligência suficiente para valorizarmos a posse e cansar mais o adversário”, afirmou.

Lições do Mundial e cobrança por foco

O Fluminense surpreendeu com uma grande atuação na estreia, onde anulou o Borussia Dortmund e criou as melhores chances do jogo. Contudo, levou um susto na segunda partida diante do Ulsan, considerado o time mais fraco da chave. O Tricolor saiu na frente do placar, mas sofreu um apagão na reta final do primeiro tempo e foi para o intervalo em desvantagem. O técnico Renato Gaúcho reforçou o pedido de foco nos 90 minutos.

“Cobro muito eles. Passo todos os dias que tem que estar focado no trabalho. São 90 minutos e tem que estar ligado no que acontece no campo. No momento em que se desliga, a coisa acontece. Foi o que aconteceu (contra o Ulsan). Nos acomodamos e tomamos a virada. Poderia ter sido pior. Serve sempre de exemplo. No momento que apita, a coisa vai acontecer. No momento que não apita o final do jogo, vai acontecer também. Contra e a favor. Se está focado no seu trabalho, vai evitar que a coisa desfavorável aconteça”, disse.

Renato defende Everaldo de críticas

O Fluminense vive um dilema no Mundial de Clubes. Time que mais criou na competição com 39 finalizações, o Tricolor demonstrou baixa eficiência nas conversões. Contudo, o maior problema tem sido a pouca participação dos centroavantes na parte ofensiva. Afinal, somente cinco das 39 oportunidades saíram dos pés de Everaldo ou Cano. O camisa 9, aliás, foi criticado por não finalizar uma chance clara diante do Borussia Dortmund e outra contra o Ulsan.

“Tive outra conversa com ele. O mais importante de tudo é o que eu passo para o Everaldo. Daqui a pouco vai cair nas graças da torcida. Hoje não está fazendo gols, mas taticamente tem sido muito importante para o nosso time. A entrega dentro de campo está me deixando feliz. O importante é o torcedor dar força. Ele chegou no Fluminense fazendo gols, não desaprendeu. Todo jogador tem aquela má fase, posso citar vários famosos e acima da média, como Gabigol. E ninguém discute as qualidades”, defendeu.

