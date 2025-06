Neymar celebra renovação com o Santos: ‘Sou amado de verdade’

Neymar vai continuar no Santos até o fim do ano - (crédito: Foto: Divulgação/RB Leipzig)

Neymar vai continuar no Santos! Nesta terça-feira (24), o craque estendeu seu vínculo com o Alvinegro Praiano até o final do ano. Além disso, caso atinja as metas estabelecidas, o clube poderá prorrogar o novo contrato até a Copa do Mundo de 2026.

Por meio das redes sociais do clube, o craque enfatizou que permaneceu na sua casa. Neymar também destacou que é feliz e amado de verdade no Peixe e espera realizar os sonhos que faltam na sua carreira. Entre eles, a disputa da próxima Copa.

“Tomei uma decisão e eu ouvi o meu coração. Santos não é só meu time, é a minha casa, minhas raízes, minha história e minha vida. Aqui fui um menino que virou um homem, e sou amado de verdade. Aqui posso ser eu mesmo, feliz de verdade. E é aqui que eu quero realizar os sonhos que faltam na minha carreira. E nada vai me parar. Eu vou, eu volto e eu fico. Onde tudo começou e onde nunca vai acabar”, ressaltou.

O novo contrato estipula o pagamento de cerca de R$ 4,5 milhões por mês para o craque. Além do abatimento da dívida milionária de R$ 85 milhões com a NR Sports, empresa que toma conta da carreira de Neymar. Os pagamentos atrasados envolvem os direitos de imagem do atleta.

