Corinthians renova parceria com a Nike por mais dez anos

O Corinthians chegou a um acordo com a Nike. Dessa forma, o clube e a fornecedora de material esportivo renovaram o contrato até o fim de 2036, de acordo com o “ge”. O Timão vai receber R$ 59 milhões por temporada e pode embolsar até R$ 1,3 bilhão, somando bônus e ganhos variáveis ao longo do vínculo.

Nos últimos dias, a Adidas acirrou a disputa para assumir a camisa do Corinthians, mas a Nike subiu a oferta e encaminhou o acordo. Afinal, a empresa é fornecedora do Timão desde 2003. O clube paulista, aliás, é o principal parceiro da empresa no país, que também vai vestir o Atlético e Vasco a partir de 2026.

A relação com a empresa estava em litígio com a gestão do ex-presidente Augusto Melo. Em virtude disso, a Nike acionou unilateralmente um gatilho de renovação até 2029. Contudo, a validade não é reconhecida pelo clube, por ela ter sido efetivada pela Fisia, a distribuidora oficial da fornecedora no Brasil.

Porém, a mudança de gestão no Corinthians gerou uma reaproximação. Recentemente, a nova diretoria do Timão se reuniu com a Nike, com intuito de estreitar os laços. Isso, aliás, gerou um incômodo na Adidas, que fez uma proposta inicialmente superior. Contudo, a empresa americana subiu a oferta para renovar a parceria.

