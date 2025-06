Chelsea faz o simples, vence o Espérance e avança no Mundial

Sem sofrimentos, o Chelsea garantiu sua vaga na próxima fase do Mundial de Clubes. Na noite desta terça-feira (24), os Blues venceram o Espérance de Túnis por 3 a 0 e carimbaram seu passaporte para as oitavas de final do torneio.

Com o resultado, os londrinos foram aos seis pontos e terminaram na segunda colocação do Grupo D. Agora, os Blues vão encarar o Benfica, no próximo sábado (27), às 17h. Já o Espérance se despede da competição com três pontos e na terceira colocação da chave.

Gols apenas nos acréscimos

Como esperado, o Chelsea começou melhor e criou as primeiras oportunidades. Badiashile subiu após cobrança de escanteio e tirou tinta da trave esquerda. Depois, Dewsbury-Hall recebeu cruzamento na área, cabeceou para o meio da área e Meriah apareceu para cortar de qualquer forma. O Espérance tentava criar suas oportunidades no contra-ataque, mas não conseguiu levar perigo ao gol de Jorgensen.

Depois de pressionar ao longo da primeira etapa, os Blues marcaram apenas nos acréscimos. Após cobrança de falta, Adarabioyo subiu sozinho no meio da área e cabeceou para abrir o marcador. Dois minutos depois, Enzo Fernández achou bom passe para Delap, que fez boa jogada individual e chutou tirando do goleiro para ampliar antes do intervalo.

Chelsea controla o jogo e amplia

Com a vantagem no marcador, o Chelsea teve apenas que controlar o jogo e ainda criou chances. Enzo Fernández recebeu na área e bateu de chapa por cima do gol. Depois, Nkunku teve duas oportunidades para ampliar. Primeiro, recebeu pela esquerda e mandou pelo lado do gol. Na segunda, o francês recebeu na área e chutou cruzado, passando perto da trave.

Os Blues quase tiveram uma grande chance de marcar o terceiro. Andrey Santos arriscou de fora e a bola explodiu no braço de Meriah. O árbitro Yael Falcon marcou o pênalti em campo, mas voltou atrás após o VAR recomendar a revisão. Nos acréscimos, Guiu quase marcou o terceiro, mas parou em boa defesa de Ben Said. No último lance, George arriscou de fora da área, o goleiro se esticou, mas não fez a defesa e os londrinos fecharam o marcador em 3 a 0.

ESPÉRANCE 0 X 3 CHELSEA

Mundial de Clubes – 3ª rodada – Grupo D

Data e horário: 24/06/2025 (terça-feira), às 22h (de Brasília)

Local: Lincoln Financial Field, na Filadéfila (USA)

Gols: Adarabioyo, 47’/1ºT (0-1); Delap, 49’/1ºT (0-2); George, 51’/2ºT (0-3)

ESPÉRANCE: Ben Said; Ben Ali, Tougai, Meriah e Ben Hamida; Guenichi (Bouchniba, 26’/2ºT), Ogbelu, Konaté (Tka, 37’/2ºT) e Yan Sasse (Jbeli, 37’/2ºT); Mokwana (Derbali, intervalo) e Jadri (Rodrigo Rodrigues, 10’/2ºT) . Técnico: Maher Kanzari.

CHELSEA: Jorgensen; Gusto (Sarr, 37’/2ºT) , Adarabioyo, Badiashile e Acheampong; Enzo Fernandéz (Andrey Santos, 22’/2ºT), Dewsbury-Hall e Lavia (Essugo, 13’/2ºT); Madueke (George, 22’/2ºT), Delap (Guiu, 13’/2ºT) e Nkunku. Técnico: Enzo Maresca.

Árbitro: Yael Falcon (ARG)

Assistentes: Maximiliano Del Yesso e Facundo Rodriguez (ambos ARG)

VAR: Nicolas Gallo (COL)

Cartões Amarelos: Maher Kanzari e Ogbelu (ESP)

