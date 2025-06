De olho no Bayern, Flamengo para na trave e empata com Los Angeles

Já classificado e com Bayern de Munique na cabeça, o Flamengo preservou alguns jogadores e ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Los Angeles, no Camping World Stadium, em Orlando, pela última rodada da fase de grupo do D do Mundial de Clubes. Bouanga marcou aos 38 minutos do segundo tempo, mas o garoto Wallace Yan empatou dois minutos depois. O time rubro-negro, aliás, não caprichou tanto nas finalizações e colocou quatro bolas na trave. A equipe norte-americana apostou nos contra-ataques, porém sem grande êxito.

Com o resultado, o Flamengo fica com sete pontos na liderança do Grupo D, enquanto o Los Angeles se despede da competição apenas um ponto conquistado. O Chelsea, por sua vez, ficou na segunda colocação, com seis pontos, e também avança. Agora, o Rubro-Negro vai enfrentar o Bayern de Munique no domingo (29), às 17h (de Brasília), em Miami, pelas oitavas de final do torneio. Quem passar, vai encarar PSG ou Inter Miami.

Faltou caprichar

Como já esperado, o Flamengo dominou as ações, mas não conseguiu balançar as redes no primeiro tempo. O time rubro-negro criou oportunidades, porém faltou mais tranquilidade para definição das jogadas. Foram três bolas na trave, com Luiz Araújo, Arrascaeta e Pedro. Do outro lado, o Los Angeles conseguiu uma pressão inicial com um chute de Delgado que acabou na trave. No entanto, o time norte-americano mais se defendeu do que atacou. A melhor chance, porém, aconteceu em trama com escanteio, e o zagueiro Marlon, ex-Fluminense, chegou a balançar as redes, mas Hollingshead estava em posição irregular.

Mais oportunidades…

Na volta do intervalo, o Flamengo iniciou a partida com posse de bola e teve duas grandes oportunidades. Everton Cebolinha fez Lloris trabalhar após linda finalização de fora da área e Pedro aplicou um voleio, mas a bola foi para fora. Aos 24 minutos, Arrascaeta ainda colocou uma bola no travessão, a quinta o jogo. No rebote, Allan mandou por cima do gol. Do outro lado, o Los Angeles tinha dificuldades para encaixar um contra-ataque ou até mesmo construir uma jogada mais trabalhada.

Ação e reação

Nos minutos finais, o Flamengo diminiu a intensidade e enfrentou dificuldades para furar o bloqueio dos adversários. Assim, o Los Angeles começou a ter a posse de bola. Após cobrança de falta de Tillman do campo de defesa, Bouanga parte entre Varela e Danilo, entrou sozinho na área e chutou na saída de Rossi para abrir o placar. Só que a resposta veio dois minutos depois. Léo Ortiz passou para Jorginho, que achou Wallace Yan na frente. O garoto invadiu a área, driblou Segura e bateu com categoria para empatar o jogo.

LOS ANGELES 1×1 FLAMENGO

Mundial de Clubes – 3ª rodada – Grupo D

Data: 24/06/2025 (terça-feira)

Local: Camping World Stadium, em Orlando (USA)

Gols: Bouanga, 38’/2°T (1-0) e Wallace Yan, 40’/2°T (1-1)

LOS ANGELES: Lloris; Long, Marlon (Smolyakov, intervalo)*, Segura; Sergi Palencia, Igor Jesus, Delgado (Amaya, 43’/2°T), Hollingshead; Bouanga, Dilrosun (Giroud, 15’/2°T) e David Martínez (Tillman, 26’/2°T). Técnico: Steve Cherundolo.

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Danilo e Alex Sandro (Matías Viña, 35’/2°T); Evertton Araujo (Jorginho, 36’/2°T), Allan, Arrascaeta (Bruno Henrique, 25’/2°T); Cebolinha (Michael, 13’/2°T), Luiz Araújo (Wallace Yan, 25’/2°T) e Pedro (Juninho, 35’/2°T). Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Salman Falahi (QAT)

Assistentes: Ramzan Al Naemi e Majid Al Shammari (ambos QAT)

Cartão Amarelo: Igor Jesus, Delgado (LAF)

*substituição por concussão

