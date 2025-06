Alex Sandro garante Flamengo ‘preparado’ para enfrentar o Bayern

Com time misto e sem 100% de intensidade, o Flamengo empatou com Los Angeles por 1 a 1, nesta terça-feira (24), pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Após a partida, o lateral-esquerdo Alex Sandro já começa a pensar no confronto contra o Bayern de Munique e não escolhe adversário.

“Sabemos que para ser campeão temos que vencer os melhores. É assim que funciona. O nosso pensamento não muda independentemente do nosso adversário. Nosso foco é sempre o mesmo tipo de trabalho, vai ser sempre o mesmo. Sabemos da força do Bayern, seja da força do grupo ou individual, mas estamos preparados assim como tivemos contra o Chelsea. Não vai ser diferente contra o Bayern”, destacou.

O experiente jogador também fez uma breve análise sobre o gol no fim. O garoto Wallace Yan, afinal, saiu do banco de reservas e marcou o gol que garantiu o empate nos minutos finais.

“Infelizmente, tomamos o gol, mas com a força do grupo, principalmente daqueles que vêm do banco. Esse gol nos deu uma moral, é muito importante terminar em primeiro e também com a classificação”, disse

Com o empate, o Flamengo fica com sete pontos na liderança do Grupo D, enquanto o Los Angeles se despede da competição com apenas um ponto conquistado. O Chelsea, por sua vez, ficou na segunda colocação, com seis pontos, e também avança às oitavas do Mundial de Clubes.

Agora, o Rubro-Negro vai enfrentar o Bayern de Munique no domingo (29), às 17h (de Brasília), em Miami, pelas oitavas de final do torneio. Quem passar, vai encarar PSG ou Inter Miami.

