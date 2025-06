Torcedores do Porto protestam no retorno da equipe após eliminação no Mundial

Torcedores foram ao aeroporto do Porto para protestar após fraca campanha no Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O Porto desembarcou em Portugal no começo da madrugada desta quarta-feira (25) e foi recebido com muito protesto. Dezenas de torcedores esperavam o elenco dos Dragões no Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

No momento mais tenso, em que o ônibus da delegação deixava o local, os torcedores se aproximaram do veículo e a polícia teve que se aproximar para intervir. De acordo com a imprensa portuguesa, em alguns momentos foi necessário dispersar o tumulto com balas de borracha.

A comitiva do FC Porto foi recebida com insultos e protestos por parte de algumas dezenas de adeptos, junto ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro. pic.twitter.com/gBEsJz3419 — Daily Dragões (@dailydragoes) June 24, 2025

A campanha do Porto no Mundial de Clubes deixou muito a desejar. Os Dragões deixaram a competição sem vencer, com dois empates e uma derrota, terminando na terceira colocação do Grupo A. No total, os portugueses perderam cerca de 10 milhões de euros em premiações pelo fraco desempenho.

