Ex-colega de Kompany, Danilo aponta o que Flamengo pode esperar do Bayern

O Flamengo empatou por 1 a 1 com o Los Angeles FC nesta terça-feira e encerrou sua participação na primeira fase do Mundial de Clubes. O time agora pensa no Bayern de Munique, pelas oitavas de final. Adversário que Danilo conhece bem. Além de ter enfrentado o time alemão na Europa, o zagueiro rubro-negro jogou com Vincent Kompany, técnico do time alemão, nos tempos de Manchester City.

“Eu estou acostumado a vencer, acostumado aos grandes duelos, eu encarei eles algumas vezes na vida, sei bem que tipo de jogo nos espera. Um treinador que eu joguei também com ele no City. É um cara que, primeiro de tudo, cobra empenho e intensidade dos seus jogadores. Era assim quando era capitão do City, é assim como treinador, e que cuida cada detalhe. Então, tenho certeza que, para a gente passar a eliminatória, a gente vai precisar estar mais uma vez no nosso melhor dia, jogando com muita sinergia entre a gente”, destacou.

Danilo também comentou sobre as chances desperdiçadas pelo Flamengo, mas valorizou a rápida reação com o gol de Wallace Yan.

“Difícil explicar. A gente teve um monte de ocasião e não conseguiu fazer. Depois, uma bola que a gente facilitou, por falha de comunicação, acabou tomando o gol. Fica de aprendizado que a gente não pode baixar a guarda em nenhum momento, mas também que a gente teve força e resiliência para conseguir o empate. O menino Wallace entrou com uma energia incrível, isso que fica de positivo”, disse Danilo.

Situação do Flamengo

Com o empate, o Flamengo fica com sete pontos na liderança do Grupo D, enquanto o Los Angeles se despede da competição com apenas um ponto conquistado. O Chelsea, por sua vez, ficou na segunda colocação, com seis pontos, e também avança às oitavas do Mundial de Clubes.

Agora, o Rubro-Negro vai enfrentar o Bayern de Munique no domingo (29), às 17h (de Brasília), em Miami, pelas oitavas de final do torneio. Quem passar, vai encarar PSG ou Inter Miami.

