Juventus x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

A fase de grupos do Mundial de Clubes está chegando ao fim. E, nesta quinta-feira (26/6), é dia de finalizar o Grupo G. Afinal, Juventus (ITA) e Manchester City (ING) se enfrentam no Camping World Stadium, em Orlando (EUA), a partir das 16h (de Brasília). Ambos já estão classificados, restando somente descobrir quem ficará como líder da chave.

Onde assistir

As TVs Globo, SporTV, Globoplay, CazéTV e DAZN transmitem a partir das 16h (de Brasília)

Como chega a Juventus

A Juventus fez seu dever de casa nas duas primeiras rodadas da competição. Primeiro, meteu 5 a 0 sem sustos no Al Ain (EAU), em sua estreia. Depois, 4 a 1 no Wydad (MAR). As duas partidas contaram com show do ataque italiano.

Destaque para Yildiz, que marcou três gols ao todo e surge como um dos artilheiros do certame, ao lado de Olise, Musiala (ambos do Bayern), Abou Ali (Al Ahly) e Di Maria (Benfica). Com as goleadas, o time conseguiu chegar à terceira rodada como líder do grupo pelo número de gols feitos (nove), já que empata no saldo de gols com o City (oito). Assim, Igor Tudor e seus comandados jogam por um empate para avançar na liderança do Grupo G.

Para este confronto, o croata não tem novos desfalques. Afinal, segue sem contar com o quarteto Perin, Bremer, Cabal e Milik – todos se recuperando de lesão. Thuram, McKennie, Cambiasso, Chico Conceição e Gatti estão pendurados e podem ficar fora de uma eventual oitavas de final.

Como chega o Manchester City

Que o Manchester City tem fome de gols, todos sabemos. E na última rodada, contra o Al-Ain, o time tentou até o último segundo ficar com a liderança do grupo. Para isso, precisaria vencer por sete gols de diferença. No entanto, o placar ficou “apenas” no 6 a 0. Dessa forma, o time de Pep Guardiola precisará jogar para ganhar para avançar em primeiro.

Na estreia, a equipe se deu ao luxo de poupar alguns jogadores, jogando com um time misto. Para a segunda rodada, então, Guardiola trocou os 11 atletas. Já para enfrentar a Juventus, no compromisso mais difícil até aqui no Mundial, a tendência é, dessa forma, que Pep misture as escalações, promovendo a entrada de titulares como o goleiro Ederson e o ponta Doku. Foden também pode retornar ao time.

O lateral-direito Rico Lewis, expulso contra o Wydad, cumpriu suspensão contra o Al-Ain e é outro que pode pintar na escalação para o jogo decisivo. O único pendurado de Guardiola, aliás, é o zagueiro Khusanov.

JUVENTUS x MANCHESTER CITY

Mundial de Clubes 2025 – Grupo G – 3ª rodada

Data-Hora: 26/6/2025, quinta-feira, 16h (de Brasília)

Local: Camping World Stadium, em Orlando (EUA)

JUVENTUS: Di Gregório; Kalulu, Savona e Kelly; Costa, McKennie, Thuram e Cambiasso; Chico Conceição, Kolo Muani e Yildiz. Técnico: Igor Tudor.

MANCHESTER CITY: Ederson; Akanji (Rico Lewis), Khusanov, Gvardiol e Ait-Nouri; Nico González, Matheus Nunes (Foden) e Gündogan; Bernardo Silva, Haaland e Echeverri (Doku). Técnico: Pep Guardiola.

Árbitro: Clément Turpin (FRA)

Auxiliares: Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pagès (FRA)

VAR: Não divulgado



