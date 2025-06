Com apenas 18 anos, Montoro tem início promissor no Botafogo

Com rosto de menino-prodígio e pinta de teenager, Montoro saiu melhor do que encomenda nos dois primeiros jogos pelo Botafogo. O garoto de apenas 18 anos estreou no Super Mundial de Clubes da Fifa, com atuações elogiadas contra os gigantes Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. Reserva, o meia argentino de apenas 18 anos entrou tão bem diante dos europeus que alguns torcedores defendem a escalação do hermano no lugar de Savarino para a sequência do torneio. Se continuar assim, em pouco tempo será o novo xodó dos alvinegros.

Com capacidade técnica apurada e personalidade na tomada das decisões, Montoro passou incólume pela pressão inicial de defender o Mais Tradicional em um torneio de tamanha envergadura. Destaque nos treinos do Botafogo em Santa Bárbara, o camisa 8, ainda adolescente e franzino, demonstrou futebol de gente grande. Assim, alimentou as comparações com o ex-alvinegro Almada, jogador também formado nas categorias de base do Vélez Sarsfield (ARG) e hoje no Lyon (FRA), após sagrar-se campeão da Libertadores e do Brasileirão pelo Glorioso.

“Me sinto bem, com confiança. Acredito que posso ajudar a equipe a qualquer momento. Quando a equipe precisar de mim, vou estar à altura. Vou atuar onde a equipe precisar e onde renda melhor para o Botafogo. Se tiver que jogar pela esquerda, eu jogo. Se for por dentro, também jogo”, prometeu Montoro.

Botafogo jogou na antecipação, diz Paiva

Montoro custou um pouco mais de R$ 50 milhões aos cofres da SAF do Botafogo. Os executivos do clube consideram a cifra baixa pelo futebol da promessa e pela cobiça que desperta. Para o técnico do Alvinegro, Renato Paiva, Montoro é a maior joia do futebol argentino ao lado de Mastantuono, meia-atacante do River Plate já vendido ao Real Madrid.

“Elogio muito esta contratação. Não há dúvida nenhuma de que mais uma vez esta diretoria e este scouting jogaram na antecipação. Temos que dar méritos a quem trouxe este menino de muito talento”, sublinhou o treinador português.

Um dos cinco reforços do Botafogo para o Mundial de Clubes e segundo semestre da temporada, Montoro saiu na frente dos demais novatos por estar em ritmo de jogo. Afinal, vem de uma fase de grupos com protagonismo na Libertadores. Com três gols, aliás, ajudou o time portenho a alcançar as oitavas de final como primeiro da chave. O garoto vai longe.

