São Paulo volta a conversar com Sassuolo para manter Ruan

Uma reviravolta pode manter o zagueiro Ruan Tressoldi no São Paulo. Isso porque a diretoria Tricolor voltou a conversar com o Sassuolo para discutir o futuro do defensor, que está emprestado até o dia 30 de junho. As negociações haviam sido encerradas e o clube italiano pediu o retorno do jogador. Contudo, o Soberano voltou a carga para manter o atleta.

O São Paulo tem interesse na permanência de Ruan por mais uma temporada, mas quer estender o empréstimo por mais um ano. O Sassuolo, em contrapartida, gostaria de vender o zagueiro já nesta janela de transferências. Os clubes não chegaram a um acordo e chegaram a dar as negociações como encerradas, mas o Tricolor acredita que pode manter o jogador nos moldes desejados.

Ruan chegou ao clube do Morumbi em agosto do ano passado por empréstimo de uma temporada. Neste ano, ele atuou em 15 partidas, sendo 11 como titular. No contrato estabelecido entre São Paulo e Sassuolo, o Tricolor teria que desembolsar R$ 27 milhões para exercer seu direito de compra.

Contudo, a diretoria, sem dinheiro, buscou a extensão do empréstimo do jogador, algo que não foi aceito pelo Sassuolo. A ideia do São Paulo era adicionar metas de produtividade que implicariam na compra. O clube italiano não gostou da ideia e solicitou o retorno imediato do atleta.

Ruan não joga desde a vitória do São Paulo por 2 a 1 sobre o Náutico, pela Copa do Brasil, no dia 29 de abril. O zagueiro entrou no fim, mas ficou poucos minutos em campo após sentir fortes dores no joelho. Os exames de imagem, no entanto, não mostram com exatidão o grau do problema. Há a possibilidade de que ele seja operado.

