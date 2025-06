Wydad Casablanca x Al Ain: onde assistir, escalações e arbitragem

Na quinta-feira (26), às 16h (de Brasília), Wydad Casablanca e Al Ain se enfrentam no Audi Field, em Washington, pela última rodada do Grupo G do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O confronto marca a despedida de duas equipes que já entram em campo eliminadas, jogando apenas pela honra.

Tanto a equipe marroquina quanto a dos Emirados Árabes chegam para o duelo sem pontos, após sofrerem derrotas para Manchester City e Juventus nas rodadas anteriores. Com a eliminação já selada, a partida serve como uma chance de buscar um resultado positivo e encerrar a participação no torneio de forma digna, evitando voltar para casa sem somar ao menos um ponto.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo SporTV, na TV fechada, da CazéTV, no YouTube, e da DAZN, no streaming a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Wydad Casablanca

O Wydad Casablanca chega para sua partida de despedida já eliminado do Mundial de Clubes, mas com a missão de buscar um resultado histórico. Após ser derrotado nos dois primeiros jogos contra Manchester City e Juventus, o time marroquino joga pela honra, buscando sua primeira vitória na história da competição. Embora um empate seja suficiente para evitar a última colocação do Grupo G, graças ao saldo de gols, o objetivo principal do clube é encerrar sua participação com uma vitória inédita e digna.

Para a partida, o técnico Amine Benhachem deve apostar na força de seus pontas, de onde vêm as principais ameaças ofensivas. As esperanças recaem sobre o experiente Nordin Amrabat, destaque na criação de jogadas, e no atacante Thembinkosi Lorch, autor do único gol da equipe no torneio. Existe ainda a possibilidade de mudanças na escalação, com a possível entrada de Mohamed Rayhi, artilheiro do time na liga nacional, para dar um novo gás ao ataque.

Como chega o Al Ain

O Al-Ain chega para a última rodada em uma situação ainda mais crítica que seu adversário. Primeiramente, a equipe dos Emirados já foi eliminada da competição. Isso aconteceu, por exemplo, após o time sofrer duas goleadas nos primeiros jogos. Inclusive, uma delas foi uma derrota por 6 a 0 para o Manchester City. Como resultado, sua defesa se mostrou extremamente vulnerável. De fato, o time sofreu 11 gols em apenas 18 chutes no alvo. Apesar disso, a equipe chegou ao torneio com uma longa sequência invicta. No entanto, o time sentiu a enorme diferença de nível. Portanto, agora joga apenas para recuperar um pouco de orgulho.

Enquanto isso, o técnico Vladimir Ivic já tentou fazer mudanças no time. Ele agiu após a primeira derrota, mas não obteve sucesso. Consequentemente, ele pode mexer na equipe mais uma vez. Isso inclui, por exemplo, o possível retorno de nomes como o goleiro Rui Patrício. A principal atenção, contudo, se volta para o atacante Soufiane Rahimi. Afinal, ele é considerado a grande estrela do time. No entanto, apesar de suas ótimas credenciais, seu desempenho tem sido abaixo do esperado. Mesmo assim, ele ainda não conseguiu marcar gols, registrando apenas uma finalização no alvo.

WYDAD CASABLANCA X AL AIN

Mundial de Clubes 2025 – Grupo G – 3ª rodada

Data-Hora: 26/6/2025, quinta-feira, 16h (de Brasília)

Local: Audi Field, Washington (EUA)

WYDAD CASABLANCA: Benabid; Moufi, Meijers, Boutouil, Ferreira e Moufid; Amrabat, Malsa, El Moubarik e Lorch; Mailula. Técnico: Amine Benhachem

AL AIN: Rui Patricio; Autonne, Park e Rabia; Traore, Nader, Palacios e Chadli; Kaku; Laba e Rahimi. Técnico: Vladimir Ivic

Árbitro: Drew Fischer (CAN)

Assistentes: Micheal Barwegen (CAN) e Lyes Arfa (CAN)

VAR: Não divulgado

