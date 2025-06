Imprensa internacional exalta atuação de Arrascaeta, do Flamengo: ‘Aula magistral’

“Filipe Luis, o técnico do “Mengão”, optou por rotacionar bastante o time titular , poupando grande parte do seu elenco principal. Apenas quatro jogadores retornaram da última partida contra o Chelsea: Rossi, Danilo, Araújo e De Arrascaeta. Uma aula magistral do uruguaio, o melhor jogador da partida , provando mais uma vez que é um verdadeiro jogador de ponta a ponta”, destacou a reportagem de Manuel Rodriguez, do diário “Marca”.

Além disso, o periódico “As”, também da Espanha, ressaltou que as melhores chances do Rubro-Negro no confronto passaram pelos pés do meio-campista uruguaio.

“Desde os minutos iniciais, a magia dos brasileiros ficou evidente, principalmente quando a bola passou pelos pés do uruguaio Giorgian De Arrascaeta, que deu o primeiro sinal para o gol de Hugo Lloris com um chute que acertou a trave”, frisou o jornalista Luis Guillermo Vázquez.

Por fim, o confronto entre Flamengo e Bayern de Munique acontece no próximo domingo (29), às 17h (de Brasília), no estádio Hard Rock, em Miami