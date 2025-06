Jorginho projeta duelo entre Flamengo e Bayern: ‘Jogo que todo menino sonha’

Jorginho em ação com a camisa do Flamengo diante do Los Angeles FC - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Mesmo com o primeiro lugar do Grupo D do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, o Flamengo não conseguiu fugir de um confronto mais complicado nas oitavas de final. Afinal, o Bayern de Munique perdeu para o Benfica por 1 a 0 e ficou em segundo em sua chave. O elenco sabe que terá pela frente uma pedreira maior que o Chelsea, mas entende que o aspecto mental é importante, como frisou Jorginho.

“Acredito que esse tipo de jogo seja o que todo menino, quando começa, sonha em jogar. Poder estar aqui com essa camisa, representando a Nação, jogando um jogo dessa magnitude… É um privilégio muito grande, e com certeza a motivação é ainda maior. Todo mundo sabe o potencial deles, o quanto são fortes. Temos que acreditar no que estamos fazendo, continuar trabalhando na mesma direção e encontrar os pontos fracos que todas as equipes têm”, disse.

“Se a gente não acreditar, é melhor pegar o avião e ir embora. O que a gente vem fazendo, o que trabalha, o quanto se dedica e quer dar orgulho para a nossa torcida e nossas famílias… Com certeza, tem que acreditar. Depois a gente vê até onde nós podemos chegar”, acrescentou.

Atletas falam sobre confronto decisivo

Outros dois jogadores que analisaram o duelo foram Arrascaeta, um dos titulares que seguiu no time no empate por 1 a 1 com o Los Angeles FC, e Allan.

“A gente não vai abrir mão do que é o Flamengo, da nossa forma de jogar, das nossas escolhas. Sabemos que temos um grande rival à frente, dos melhores do mundo, mas isso também nos motiva mais”, salientou o uruguaio.

“A intensidade deles é muito alta, jogadores fisicamente e tecnicamente muito bons. Está entre o Top 5 da Europa. Mas são 11 contra 11, vamos tentar fazer um belo jogo para se classificar”, analisou o volante.

Por fim, o confronto entre Flamengo e Bayern de Munique acontece no próximo domingo (29), às 17h (de Brasília), no estádio Hard Rock, em Miami

