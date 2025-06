Vasco anuncia venda de Erick Marcus ao Ludogorets, da Bulgária

Erick Marcus chamou a atenção do Ludogorets, da Bulgária, e permanecerá, em definitivo, no clube - (crédito: Foto: Divulgação / Ludogorets)

O Vasco confirmou a venda, na manhã desta quarta-feira (25), do atacante Erick Marcus ao Ludogorets, da Bulgária. Afinal, o jogador estava emprestado à equipe europeia desde o ano passado e agora permanecerá, de forma definitiva. O clube, porém, não revelou os valores da negociação.

Dessa forma, o jovem perdeu espaço no elenco cruz-maltino na reta final da temporada passada e chegou ao time búlgaro em setembro de 2024. Na época, Rafael Paiva estava no comando da equipe carioca.

Destaque na base do Vasco, o jogador surgiu entre os profissionais com o técnico Maurício Barbieri, em 2023. Assim, ele esteve em 22 partidas, com dois gols e duas assistências.

Com a camisa do Ludogorets, Erick Marcus marcou oito gols e deu seis assistências em 39 jogos. Diante disso, o clube optou por exercer a opção de compra, que estava prevista em contrato.