Smurfel Messi? Astro ganha bolo dos Smurfs em ‘aniversário ranzinza’ de 38 anos

Lionel Messi arrumou um — precioso — tempinho para curtir seu 38º aniversário mesmo em meio aos compromissos no Mundial de Clubes da Fifa, com o Inter Miami. O astro comemorou seu “jeito ranzinza” de ser com um bolo temático dos Smurfs, planejado de forma cuidadosa por sua esposa, Antonela Roccuzzo. Seus filhos Thiago, de 12 anos; Mateo, de nove; e Ciro, de sete, também marcaram presença na celebração.

Antonela arrumou um jeitinho peculiar de brincar com a personalidade de “velho Ranzinza” de Lionel, em alusão ao personagem Gruñón da animação. Ao menos assim referiu-se ao esposo na declaração de amor publicada junto às imagens da celebração temática.

“Feliz aniversário, velho Ranzinza! Melhor pai, melhor companheiro, melhor tudo!!! Que sorte a nossa ter você! Te amamos”, escreveu Roccuzzo.

Classificação e reencontro com o PSG

A celebração do aniversário uniu-se ao entusiasmo com a classificação do Inter Miami às oitavas de final do Mundial de Clubes. A equipe da MLS assegurou a vaga no empate com o Palmeiras, também garantido no mata-mata, na última rodada da fase de grupos.

O próximo compromisso dos norte-americanos marcará um capítulo importante na trajetória de Lionel. Isso porque o astro reencontrará o PSG, ex-clube do argentino, nas oitavas de final. O duelo acontecerá no domingo (29), às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

Passagem de Messi pela França

Messi defendeu o Paris Saint-Germain entre agosto de 2021 e meados de 2023 — totalizando 75 partidas, com 32 gols e 34 assistências. Embora tenha conquistado dois títulos do Campeonato Francês e uma Supercopa da França, o desempenho coletivo ficou aquém das expectativas, sobretudo nas campanhas da Liga dos Campeões.

O PSG não passou sequer das oitavas de final em ambas temporadas com o craque: em 2022, caiu para o Real Madrid e, em 2023, ficou no caminho diante do Bayern de Munique.

A relação entre o camisa 10 e os torcedores do clube francês se desgastou progressivamente. Vaiado em diversas ocasiões no Parc des Princes, Lionel enfrentou críticas constantes. O estopim ocorreu em maio de 2023, quando ele viajou sem autorização para a Arábia Saudita e sofreu uma suspensão de 15 dias. Este episódio acelerou sua saída de Paris.

Repercussão nas redes

A escolha do bolo azul com o personagem mal-humorado dos Smurfs gerou repercussão imediata nas redes sociais. Internautas comentaram com bom humor o contraste entre a seriedade habitual do astro e o tom lúdico da comemoração. “Quando você poderia imaginar que o bolo de aniversário de 38 anos do Messi seria dos Smurfs?”, questionou um internauta.

Outra postagem brincou com a semelhança das cores: “Ele escolheu o bolo mais Grêmio da história dos bolos pra comemorar seus 38 anos”, ironizou uma tricolor gaúcha.

