Torcida comparece em peso no primeiro dia da Fluminense House em Miami

A torcida tricolor compareceu no primeiro dia da Fluminense House em Miami, na Flórida, nesta terça-feira (24). Durante a festa que antecedeu o duelo com o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, tricolores cantaram músicas de arquibancada e fizeram uma bonita festa, cercada de otimismo pela vaga nas oitavas do Mundial.

Assim, o local abriu as portas às 16h do horário local (17h de Brasília). Além da apresentação ao vivo de uma banda de pop e rock, houve ainda sorteio de produtos oficiais licenciados pelo clube e a presença da taça da Libertadores de 2023.

O espaço, sediado no Magic 13 Brewing (340 NE 61st St) e ambientado com as marcas e temática tricolores, será o ponto de encontro da torcida até esta quarta-feira (25), data do duelo decisivo, que acontece às 16h (de Brasília).

“Eu moro em Miami há cinco anos e meio e ver o Fluminense jogar aqui é uma sensação indescritível. Nosso movimento começou pequeno e hoje já conta com mais de 50 tricolores, que sempre se reúnem para ver os jogos. Eu mal consigo acreditar que estou vivendo novamente a sensação de estar a alguns minutos do estádio, e não a um voo de dez horas. Viver toda essa atmosfera, não só do jogo, mas também da Fluminense House, que está maravilhosa, é algo inesquecível”, disse João Renato Corbellini, integrante da Miami Flu ao site oficial do clube.

Antes de desembarcar em Miami, a Fluminense House reuniu milhares de tricolores em Nova York ao longo da última semana. Passaram pelo espaço, montado próximo ao Empire State Building, nomes como Felipe Melo, Marcão, Thiago Neves, o presidente Mário Bittencourt e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.

Outra celebração tricolor

O clube promoveu, na segunda-feira (16), o Fluminense Boat. Um passeio de barco pelo icônico Rio Hudson, em Nova York. Cerca de mil tricolores estiveram a bordo da embarcação. Nesse sentido, ela passou por importantes pontos turísticos como a Estátua da Liberdade, Brooklyn Bridge, Manhattan Bridge, One World Trade Center e Ilha Ellis.

Ao todo, foram quatro horas de duração. O evento, nesse sentido, foi open bar e open food, com direito a jantar servido na área interna do barco. Ele, inclusive, também teve apresentação ao vivo de um grupo de samba e pagode.

