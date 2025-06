Al Hilal x Pachuca: onde assistir, escalações e arbitragem

Na quinta-feira (26), às 22h (de Brasília), Al Hilal e Pachuca se enfrentam no Geodis Park, no Tennesse, EUA, pela última rodada do Grupo H do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O confronto marca destinos opostos: enquanto os sauditas ainda sonham com a classificação para as oitavas de final, os mexicanos entram em campo já eliminados, jogando apenas pela honra.

Após ser derrotado por Real Madrid e Red Bull Salzburg, o Pachuca busca apenas uma despedida digna do torneio. Já o Al-Hilal, que empatou seus dois primeiros jogos contra os mesmos adversários, precisa de uma vitória para ter chances reais de avançar para a próxima fase e carimbar sua vaga entre os 16 melhores equipes do mundo.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo SporTV, na TV fechada, da CazéTV, no YouTube, e da DAZN, no streaming a partir das 22h (de Brasília).

Como chega o Al Hilal

O Al-Hilal chega para a partida final frustrado, mas com o sonho da classificação ainda vivo. Após um empate promissor contra o Real Madrid, a equipe não conseguiu sair do 0 a 0 com o Red Bull Salzburg, dominando o jogo sem conseguir marcar. Com isso, o time saudita entra na última rodada sabendo que apenas a vitória interessa para ter chances de avançar. No entanto, mesmo vencer pode não ser o suficiente, já que um empate no outro jogo do grupo (Real Madrid vs. RB Salzburg) criaria um cenário complicado de desempate por saldo de gols.

Para buscar a vitória necessária, o time do técnico Simone Inzaghi enfrenta uma grande dúvida no ataque: a possível ausência de sua estrela, o centroavante Aleksandar Mitrovic, que se recupera de lesão. Caso ele não jogue, o brasileiro Marcos Leonardo, que ainda não marcou no torneio, continuará no comando do ataque. Ele contará com o suporte de um meio-campo forte e experiente, com craques como Malcom, Sergej Milinkovic-Savic e o capitão Salem Al-Dawsari, que são a principal força criativa da equipe.

Como chega o Pachuca

Primeiramente, o Pachuca chega para sua despedida do Mundial já eliminado. Além disso, a equipe carrega um forte sentimento de frustração. De fato, o time mexicano perdeu seus dois jogos. No entanto, a derrota por 3 a 1 para o Real Madrid foi especialmente dolorosa. Isso porque o time espanhol jogou com apenas 10 homens. Mesmo assim, o Pachuca mostrou falta de poder de finalização. Apesar de criar um volume enorme de chances, não conseguiu capitalizar. Portanto, o time agora joga apenas por uma vitória de honra.

Com a eliminação já definida, por exemplo, o técnico Jaime Lozano pode fazer mudanças. Ele pode, assim, aproveitar a partida para testar novos jogadores. Enquanto isso, as atenções se voltam para o jovem Elias Montiel. O meio-campista, de fato, marcou um gol no último jogo. Ele foi, inclusive, um dos poucos destaques positivos. No ataque, por outro lado, há uma grande expectativa. Trata-se da possível entrada de John Kennedy. Consequentemente, ele pode fazer companhia ou até substituir o veterano Salomón Rondón.

AL HILAL X PACHUCA

Mundial de Clubes 2025 – Grupo H – 3ª rodada

Data-Hora: 26/6/2025, quinta-feira, 22h (de Brasília)

Local: Geodis Park, no Tennessee (EUA)

AL HILAL: Bono; Cancelo, Tambakti, Koulibaly e Lodi; Neves e N. Al-Dawsari; Malcom, Milinkovic-Savic e Salem Al-Dawsari; Marcos Leonardo. Técnico: Simone Inzaghi

PACHUCA: Moreno; Sanchez, Bauermann, Pereira e Gonzalez; Montiel e Palavecino; Dominguez, John Kennedy e Kenedy; Rondon. Técnico: Jaime Lozano

Árbitro: Danny Makkelie (HOL)

Assistentes: Hessel Steegstra (HOL) e Jan de Vries (HOL)

VAR: Não divulgado

