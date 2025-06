Vasco busca reduzir pedida salarial de Thiago Mendes para concretizar acerto

Thiago Mendes deve deixar o Al Rayyan no fim de junho e ficar livre no mercado - (crédito: Foto: Divulgação/Al Rayyan)

O Vasco segue no mercado para reforçar o elenco para o restante da temporada. Assim, o clube carioca tenta a contratação de Thiago Mendes, que deixará o Al-Rayyan, do Qatar, no fim de junho. Contudo, a direção cruz-maltina tem tentado reduzir a pedida salarial do volante, que, no momento, está acima da realidade financeira do clube. A informação é do portal “ge”.

O estafe tenta colocar o atleta entre os maiores salários do atual elenco, No entanto, o Cruz-Maltino busca adequar esses números para o patamar que o jogador teria no grupo comandado por Fernando Diniz.

Dessa forma, o Vasco não pretende pagar perto de R$ 1 milhão ao atleta, algo cogitado no início das conversas. Afinal, o clube entende que a chegada do volante é uma ótima opção de mercado para uma posição carente do elenco, porém é necessário adequar a questão financeira.

Por outro lado, o clube faz ressalvas sobre a parte física, visto que Thiago teve um problema médico na virada do ano. Na última temporada, ele só esteve em campo em 11 partidas, em uma liga de baixa intensidade.

Boa relação do novo diretor de futebol

No momento, o Cruz-Maltino tenta um contrato com um salário abaixo do que foi pedido, com gatilhos que aumentassem os valores com bônus e metas, algo que não agradou o estafe. O diretor de futebol Admar Lopes aprovou o nome do brasileiro e tem boa relação com Paulo Pitombeira, que representa a carreira do jogador.

Vale lembrar que Thiago Mendes está fora do país há oito temporadas, desde que deixou o São Paulo. Com a camisa do Tricolor paulista, esteve em 147 partidas (2015 e 2017), com 12 gols. Antes disso, defendeu as cores do Goiás.

Aos 33 anos, ele atuou por duas temporadas no Lille, com 72 partidas, quatro gols e nove assistências. Em seguida, jogou pelo Lyon por quatro temporada, com 143 jogos, dois gols e 12 assistências. Por fim, chegou ao Al Rayyan e, nos últimos dois anos, fez 31 partidas, com um gol e uma assistência.

