Jornalista vê renovação de Neymar com o Santos como ‘forma de atrair’ o Barcelona

Jorge Nicola entende que Neymar se movimentou com ‘um olho no Barça e outro no Peixe’ para renovar com o Santos. Isso porque, de acordo com o jornalista, o atacante visa um segundo semestre de destaque nacionalmente para um possível retorno ao futebol europeu. O Barcelona, evidentemente, surge como principal alvo do camisa 10.

“O período mais curto tem a ver com a vontade dele em sentir o mercado no fim do ano. Imagina que se fizer um bom segundo semestre, poderá chamar atenção de um Barcelona da vida ou clubes desse tamanho. E, estando livre no mercado, ficaria mais fácil”, explicou Nicola.

Ainda que o acordo inclua um gatilho de renovação por mais seis meses — com validade até a Copa do Mundo de 2026 —, o novo vínculo termina em dezembro deste ano. O camisa 10 deixou claro que trabalha com a intenção de manter liberdade para definir seus próximos passos. Não à toa, o staff do atleta rejeitou a ideia de uma extensão até o final de 2026, desejo do Santos, desde o início das tratativas.

Aspectos financeiros

O camisa 10 passará a receber R$ 4,5 milhões por mês com o novo contrato — acréscimo de R$ 400 mil em relação ao anterior. Além disso, o Peixe aceitou um acordo para arcar com uma dívida de R$ 85 milhões referente à exploração dos direitos de imagem do astro. Esse montante, aliás, será quitado até dezembro de 2026.

O Santos utilizará o valor arrecadado com ações de marketing ligadas à imagem do atacante para abater essa dívida. Mesmo em caso de saída do atleta, ele continuará recebendo parcelas do acordo e isso pode gerar ganhos superiores a R$ 100 milhões durante esse ciclo.

Desempenho de Neymar: aquém do esperado

No clube desde fevereiro, o camisa 10 disputou apenas 12 partidas nesse período — com três gols e três assistências. Acontece que as duas lesões musculares o tiraram de embates importantes como a semifinal do Campeonato Paulista, na derrota santista para o Corinthians. O Peixe ainda acabou eliminado para o CRB na Copa do Brasil nesse ínterim e, atualmente, flerta com a zona de rebaixamento do Brasileirão.

Por esse cenário, o entorno do jogador considerou que uma saída imediata poderia comprometer sua imagem. A renovação, portanto, também atende ao compromisso do atleta em ajudar o clube até o fim da temporada.

“O entendimento de todos é de que o camisa 10 tem uma espécie de obrigação moral de estar em campo por mais partidas. Ajudar a afastar o risco de rebaixamento”, completou Nicola.

Bastidores do acordo

A extensão contratual foi vista com bons olhos pelas duas partes. O Santos optou por um novo contrato curto para não correr riscos financeiros ou esportivos em caso de novo insucesso e descartou a inclusão de cláusulas automáticas de produtividade. Preferindo, portanto, manter os mesmos moldes do primeiro acordo.

“Aqui posso ser eu mesmo, feliz de verdade. E é aqui que eu quero realizar os sonhos que faltam na minha carreira”, disse o astro ainda em meio às trativas.

O Santos agora garante a presença de seu principal nome até o fim da temporada, ao passo que reduz riscos contratuais para o ano seguinte. Ainda assim, a torcida permanece na expectativa por atuações consistentes nos próximos meses — algo que pode definir o rumo de sua carreira no curto prazo.