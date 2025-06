Botafogo faz primeiro treino na Filadélfia de olho no duelo com o Palmeiras

O Botafogo fez, na manhã desta quarta-feira (25), a primeira atividade no Centro de Treinamento do Eagles, na Filadélfia, nos Estados Unidos. Assim, a equipe carioca se prepara para o confronto com o Palmeiras, válido pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, que acontece no sábado (28), às 13h (de Brasília).

A novidade ficou por conta de Vitinho, que deixou a partida contra o Atlético de Madrid com dores na posterior da coxa direita. O lateral-direito participou normalmente da atividade, segundo informações do portal “ge”.

DISPARA, FOGÃO! ???????????? Aquecimento rolando! ???????????? #VamosBOTAFOGO #FIFACWC #TakeItToTheWorld ???? Todos os jogos do Glorioso no app DAZN, grátis. Cadastre-se em: https://t.co/oXCYJqDpOc pic.twitter.com/eAL9I3nArx — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 25, 2025 Além disso, o técnico Renato Paiva dividiu a primeira atividade em dois blocos, visto que os titulares contra o Atlético ficaram em grupo dividido dos reservas. Eles fizeram um trabalho mais voltado para o lado físico e correram no gramado. Os reservas, por sua vez, realizaram treinamentos com bola. Durante a atividade, o calor beirava os 32 graus em solo norte-americano. Diante desse cenário, o clube molhou o gramado em diversas oportunidades. As altas temperaturas dos Estados Unidos têm sido alvo de críticas por parte de jogadores e comissões técnicas ao longo da disputa do torneio da Fifa.

